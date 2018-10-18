В Уфе фонтаны «закрыли» на зиму

19 фонтанов Уфы закрыты в связи с ухудшением погодных условий, сообщили в пресс-службе администрации города.

За фонтанами следят работники «Горзеленхоза» - очищают чаши от мусора и грязи, каждый месяц проводят профилактические работы, меняют воду и обеспечивают сохранность оборудования и бесперебойную работу в соответствии с графиком.