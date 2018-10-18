В Уфе фонтаны «закрыли» на зиму

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Завершился сезон работы для 19 имеющихся в городе фонтанов.
19 фонтанов Уфы закрыты в связи с ухудшением погодных условий, сообщили в пресс-службе администрации города.
За фонтанами следят работники «Горзеленхоза» - очищают чаши от мусора и грязи, каждый месяц проводят профилактические работы, меняют воду и обеспечивают сохранность оборудования и бесперебойную работу в соответствии с графиком.
Сейчас сезон работы фонтанов завершен.
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