В Уфе открылась игровая площадка для детей-инвалидов

В Уфимской коррекционной школе-интернате №13 открылась спортивно-игровая площадка с уникальными тренажёрами для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе администрации города.

В школе-интернате учатся 180 детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе с диагнозом ДЦП. Площадку, не имеющую аналогов, смонтировали прямо на территории образовательного учреждения.

На площадке с мягким покрытием есть три приспособления, специально адаптированные для особенных детей. Это многофункциональный тренажёр для выполнения различных силовых упражнений, качели и карусель со специальными платформами и пандусами. Тренажеры помогут укрепить мышц рук и ног, сердечно-сосудистую систему, а также развить координацию движений.