Фекалии, мусор и даже кости: как выглядит центральная площадь в Черниковке после зимы

Пока буквально на каждой оперативке властей, не важно республиканского она уровня или же муниципального, чиновников в той или иной мере ругают за уборку города или как минимум торопят с ее проведением, одна из площадей Уфы оттаяла и обнажила совсем не то, что хотят видеть люди на площадях.