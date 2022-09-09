Когда ждать «бабье лето» в Башкирии в 2022 году

Жара в Башкирии уже с первых дней сентября сменилась осенней прохладой и пасмурным небом. Как выяснилось, далеко не все оказались готовы к сезонным погодным изменениям. Так, в уфимском микрорайоне Сипайлово жители негодуют из-за отключения горячей воды, что ощущается особенно остро на фоне все ещё не включенного отопления в домах и холодной погоде за окном.