Интим-салон где «вахтовым методом» трудились девушки со всей России накрыли в Уфе

Известна и схема по которой в интим-салоне распределялись финансовые потоки. Труженицы, работавшие непосредственно с клиентами получали 50% от суммы указанной в прейскуранте. 10% шло администраторам, оставшиеся 40% между собой делили мужчины-организаторы. Работал данный бизнес в сердце Уфы в «элитных номерах» по улице октябрьской революции, позже адрес сменился, но ночные бабочки продолжали трудиться в самом центре. Но там находились лишь те, кто оказывал клиентам секс-услуги. Администрировали же «гнездо разврата» из офиса на улице Рихарда Зорге.