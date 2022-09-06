Хабиров устроил разнос из-за нескошенной травы в Уфе

Хабиров устроил разнос из-за нескошенной травы в Уфе
Хабиров устроил разнос из-за нескошенной травы в Уфе
Вчера, 14:53ГородЭлина СайфрановаФото: скриншот с трансляции Оперативного совещания в Правительстве Республики Башкортостан:
Жители Башкирии все больше обращаются с просьбами скосить траву.

Сегодня, 6 сентября, Радий Хабиров устроил разнос чиновникам из-за нескошенной травы на улицах Башкирии. В частности, глава региона обратил внимание на ситуацию в Уфе, так как, по его словам, столица «должна задавать примеры».

— На улице революционной я вижу гранитный бордюр. Я это к чему говорю, гранитные бордюры мы ставим, которые дороже, потому что мы боремся за качество долговременность и эстетику. А траву мы покосить не можем нормально. Я понимаю Белорецкий район, в Инзере для них может это естественно, но это пожароопасно. Но вот это безобразие,Радий Хабиров

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