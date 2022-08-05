В Уфе снова перекрыли улицу Комсомольскую из-за капитального ремонта

В Уфе снова перекрыли улицу Комсомольскую из-за капитального ремонта
В Уфе снова перекрыли улицу Комсомольскую из-за капитального ремонта
Вчера, 08:51ГородИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
На этот раз это капитальный ремонт тепломагистрали из-за которого с 4 по 8 августа будет закрыта часть улицы, сообщили в «БашРТС».

По улице Комсомольской в Уфе вновь ограничено движение. На этот раз не из-за ее ремонта, который тянулся долгие три года и местами незначительно продолжается до сих пор. На этот раз два участка улицы Комсомольской будут перекрыты из-за капитального ремонта теплосетей «БашРТС».

Речь идет об участке проезжей части близ улицы Лесотехникума, рядом с домом под номером 148 и АЗС и об участке между домом под номером 159 и АЗС.

Несмотря на то, что ремонтировать собираются тепломагистрали, в компании-ресурснике обещают, что без горячей воды местные жители не останутся.

Также сейчас по Уфе ночами на 21 перекрестке наносится новая вафельная разметка, в первую очередь нацеленная на снижение аварийности на дорогах города.

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