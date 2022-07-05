В Уфе ветерану ВОВ 30 лет не могут починить протекающие стены

Причина в межпанельных швах, которые покрылись трещинами. Капитальный ремонт дома запланирован на 30-34-й год, однако уже сейчас дожди становятся причиной затопления соседей снизу.

В Уфе 94-летнему ветерану ВОВ Николаю Артамонову 30 лет не могут починить протекающие стены. В дом на улице Мелеузовской мужчина заселился еще после перестройки, и почти сразу на стенах стали появляться разводы. Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, ситуация обострилась в 2010 году, когда следы на стенах увеличились и стали течь. Теперь же дождливая погода оборачивается затопление соседей снизу. По данным экспертов, все дело в межпанельных швах, которые покрылись трещинами и пропускаю влагу. Николай Артамонов писал заявления для устранения течи в квартире, однако в ответ, по словам мужчины, ему направили рулон обоев для замены. - Заявляют, что стена сильно разрушена. Нужен капремонт. Они могут замазать только так же герметиком. А герметиком уже бесполезно. А капитальный ремонт запланирован на 30-34-й год, рассказывает дочь ветерана Елена.

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