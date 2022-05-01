2 и 3 мая ремонт на проспекте Салавата Юлаева будет вестись в сторону выезда из Уфы

2 и 3 мая ремонт на проспекте Салавата Юлаева будет вестись в сторону выезда из Уфы
2 и 3 мая ремонт на проспекте Салавата Юлаева будет вестись в сторону выезда из Уфы
Вчера, 15:10ГородИрина ДеревянчукФото: 1MI
График дорожных работ скорректирован для того, чтобы минимизировать пробки, пояснили в пресс-службе мэрии Уфы.

Уфимцам известно что сейчас на проспекте Салавата Юлаева ведутся работы по ремонту дорожного полотна. Из-за того, что горожане и гости столицы в связи с майскими праздниками массово отправились подальше от городской суеты в мэрии было принято решение скорректировать график ремонтных работ на городской магистрали.

Так, завтра и послезавтра, 2 и 3 мая работы на проспекте будут проводиться по направлению выезда из города, для того, чтобы возвращающиеся в город автомобилисты, которых наверняка будет больше чем обычно, не томились еще и в пробках из-за проведения ремонтных работ.

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