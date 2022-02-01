Мэрия Уфы показала схему движения на время закрытия улицы Пугачева

31 января в мэрии Уфы рассказали о том, как будет происходить реконструкция улицы Пугачева, не исключив возможного закрытия движения на улице с организацией объездного пути.

В мэрии Уфы сообщили, что транспортный поток по улице Пугачева достиг максимальной пропускной способности улицы. В столице появились новые густонаселенные микрорайоны, такие как Кузнецовский затон. Также активно увеличиваются и другие населенные пункты, такие как Акбердино и Нагаево. Для того, чтобы решить проблему с улицей Пугачева в мэрии разработали проект реконструкции улицы на участке от Сочинской до «каменной переправы». Предполагается, что по завершению реконструкции улица Пугачева превратится в благоустроенную четырехполосную дорогу. Отметим, что реконструированная дорога станет одним из подарков к 450-летию Уфы. Известны и предполагаемые сроки начала работ, в мэрии сообщают о том, что реализация проекта начнется уже в мае или же июне текущего года. Предполагается, что весь комплекс работ можно будет завершить в следующем 2023 году, хотя проект рассчитан на два года. Для того, чтобы максимально сократить сроки реконструкции в мэрии рассмотрели полное закрытие улицы Пугачева на участке от улицы Бельской до Бородинской. На период осуществления дорожных работ предлагается построить объездную дорогу, которая возьмет свое начало от улицы Бельской, ориентиром также может быть гипермаркет «Лента» собственно до улицы Бородинской. Объездную дорогу планируют оснастить освещением и пустить по ней общественный транспорт. Фото: ufacity.info В тоже время участок улицы Пугачева от улицы Бельской до улицы Сочинской (перекресток у гипермаркета «Лента») закрывать полностью не планируется, предполагается, что он будет реконструирован без полного перекрытия проезжей части.

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