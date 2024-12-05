Ботинки для каждого: как Башкортостан пытается развивать свое производство обуви

В числе наиболее ярких эпизодов в обувной индустрии республики за последние годы можно отметить запуск фабрики по пошиву спортивной одежды бренда ZASPORT на территории особой экономической зоны «Алга» в Ишимбайском районе. С выходом на полную мощность производство сможет выпускать 560 тыс. единиц спортивной одежды в год, в том числе и обуви. Детская и школьная обувь, которую выпускает Давлекановская обувная фабрика и компания «Сандра», вышла за пределы региона и пользуется спросом по всей России и в странах СНГ, в том числе за счёт конкурентной цены.