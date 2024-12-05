Ботинки для каждого: как Башкортостан пытается развивать свое производство обуви

Posted 5 декабря, 11:24
Published 5 декабря, 11:24
Modified 5 декабря, 11:26
Updated 5 декабря, 11:26
По оценкам Российского союза кожевников и обувщиков, рынок обуви в стране составляет около 950 млрд рублей. Согласно официальной статистике, в 2023 году в России изготовили 128 млн пар обуви, около 360 млн руб. — импортная. При этом Россия занимает лишь пятую часть собственного рынка, 70% приходится на Китай. Несколько процентов в сумме приходится на Турцию, Индию, Белоруссию и западноевропейские страны.
Что касается Башкирии, то здесь производство обуви только начинает развиваться. За 2023 год в Башкирии объемы производства в республике выросли на 18%. По производству туфель (+11% к году, всего более 474 тыс. пар) Башкортостан вошел в топ-10 регионов госсистемы «Честный знак». Отметим, что за тот же период средняя цена на башкирские туфли снизилась на 17% (с 2,5 тыс. руб. до 2,1 тыс. руб.).
В республике работают порядка 300 предприятий и индивидуальных предпринимателей в сфере легкой промышленности, в производствах задействованы свыше 5 тыс. человек. Что касается производителей обуви, то их число в 2023 году составило 47.
Стоит отметить, что одна из ключевых проблем в индустрии по производству обуви совпадает с большинством других промышленных сфер в стране — дефицит кадров. Средняя зарплата занятых в сфере — 52 тыс. руб. Планка остается такой из-за высокой стоимости производства. По данным на осень 2023 года, дефицит кадров в Башкирии составлял около 1200 человек, при этом уровень зарплаты в производстве одежды в среднем составляет 27 тыс. руб. в месяц.
— Наши коллеги работают в менее благоприятных условиях, чем те, кто нас своим импортом одаривает. Во-первых, процентная ставка банковская, которая у нас на сегодняшний день существует. Второе — у нас нет никаких льготных программ для обувщиков, которые поощряли бы развитие этой отрасли. По совокупности получается, что у нас себестоимость, особенно если сравнивать с незаконным импортом и контрафактом, в 1,5-2 раза выше, — подчеркивает Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Легкая промышленность в общем объеме производства Башкирии пока занимает долю менее 1%, но ставит амбициозную задачу по развитию отрасли и формирует условия для улучшения условий для индустрии. Так, в ноябре текущего года глава республики Радий Хабиров, выступая на V форуме-выставке «Легпром-2024», отметил работу региона в этой индустрии:
— Мне всегда хотелось, чтобы у нас появлялись компетенции в области пошива обуви, кожевенного производства. Мы ещё находимся в начале пути, но тем не менее уже многое вместе сделали. В Башкортостане уже есть развитая лёгкая промышленность. Для этого мы в республике создали систему господдержки отрасли. Она вполне эффективна. Благодаря субсидиям десятки предприятий смогли закупить современное оборудование, сырьё.
Так, например, на 2023 год в бюджете республики было заложено 142 млн руб. на поддержку предприятий легкой промышленности, из них на закупку сырья и материалов — 92 млн рублей.
— В рамках программы льготного финансирования выдаются займы до 20 млн рублей под 1% годовых. Приходите, берите, открывайте производство, будем помогать. Первые два года по кредиту возвращают только проценты. А потом, когда предприятие встало уже на ноги, может условно одним платежом закрыть кредит, а потом взять новый и дальше развиваться», — комментировал льготную систему для представителей легпрома министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев.
Также разрабатываются новые меры госпомощи — в частности, возможность возмещения части затрат на сертификацию продукции. Кроме того, новые проекты могут получить приоритетный статус после поддержки Инвестиционного комитета региона. Это дает возможность получить налоговые льготы и возместить часть затрат на реализацию инициатив.
— Мы идём по пути формирования кластера лёгкой промышленности. Такой формат работы отрасли позволяет получать дополнительную федеральную поддержку, — отметил Радий Хабиров. — Профильные предприятия также могут рассчитывать на льготные займы Фонда развития промышленности РБ и преференции, предоставляемые в рамках программ развития малого бизнеса».
В числе наиболее ярких эпизодов в обувной индустрии республики за последние годы можно отметить запуск фабрики по пошиву спортивной одежды бренда ZASPORT на территории особой экономической зоны «Алга» в Ишимбайском районе. С выходом на полную мощность производство сможет выпускать 560 тыс. единиц спортивной одежды в год, в том числе и обуви. Детская и школьная обувь, которую выпускает Давлекановская обувная фабрика и компания «Сандра», вышла за пределы региона и пользуется спросом по всей России и в странах СНГ, в том числе за счёт конкурентной цены.
Тем не менее федеральные тенденции неутешительны: нелегальная продукция обрушивает цены и лишает производителей возможности побороться за клиента. В ТПП России считают, что российские игроки могут вернуть себе лидерство на собственном рынке во всех сегментах, но им необходимы комплексные меры поддержки.
— Мы в своё время вносили предложения по запрету экспорта кожи из России ряд других нормативных актов, предложения по взносам социальным, по налогообложению. Естественно, нужно создавать условия для инвесторов, которые могли бы вкладываться в эту отрасль, развивать ее, для этого должны быть соответствующие условия созданы, в том числе при помощи РегИнвестСтандарта, над которыми мы сейчас вместе с Минэкономразвития и регионами работаем, — отмечает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Торгово-промышленная палата и отраслевой Союз предложили Министерству финансов снизить страховые взносы для всех предприятий легкой промышленности. Есть и другие предложения — субсидирование кредитов, поддержка кожевенных заводов, чтобы обеспечить рынок доступным и качественным сырьем. Предполагается, что эти меры помогут снизить себестоимость производства, привлечь кадры на высвобожденные средства, снизить отпускные цены на продукцию. Отсюда возможно нарастить и конкурентоспособность и по качеству, и по стоимости. Это позволит увеличить спрос, а за ним и производство.