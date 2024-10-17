В России усиливается переток средств с ипотеки на вклады

— В условиях повышения ключевой ставки и одновременного «охлаждения» рынка ипотеки усиливается переток средств, который заемщики могли направить на первый взнос по кредиту, но в итоге разместили на вклады. Еще в середине года мы ожидали, что он составит 380 млрд рублей, но «заморозки» на кредитном рынке и ставки выше 20% по вкладам, заставляют нас пересмотреть свой прогноз, — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.