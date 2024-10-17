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Posted 17 октября, 11:38

Published 17 октября, 11:38

Modified 17 октября, 11:40

Updated 17 октября, 11:40

В России усиливается переток средств с ипотеки на вклады

В России усиливается переток средств с ипотеки на вклады

17 октября 2024, 11:38
Фото: 1MI
Рыночные ставки по депозитам и кредитам продолжают рост после очередного повышения ключевой ставки Центральным Банком.

В этих условиях все больше клиентов отказываются от покупки недвижимости в пользу депозитов. Общий объем таких средств за второе полугодие может достигнуть уже 420 млрд рублей. Об этом в рамках FINOPOLIS 2024 заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

— В условиях повышения ключевой ставки и одновременного «охлаждения» рынка ипотеки усиливается переток средств, который заемщики могли направить на первый взнос по кредиту, но в итоге разместили на вклады. Еще в середине года мы ожидали, что он составит 380 млрд рублей, но «заморозки» на кредитном рынке и ставки выше 20% по вкладам, заставляют нас пересмотреть свой прогноз, — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

С начала года клиенты ВТБ разместили в классические инструменты порядка 6,8 трлн рублей. В результате объем привлеченных средств в банке увеличился более чем на 32%, и общий портфель классических сбережений на конец сентября достиг 9,1 трлн рублей.

#Андрей Королев#Новости
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