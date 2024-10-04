Как в Башкирии приняли инновационный закон по семейному бизнесу и зачем он нужен

Несмотря на акцентирование внимания на специфике семейного бизнеса, в этом направлении еще остаются проблемы. Как подчеркивают предприниматели из Башкирии, нуждается в проработке процедура наследования в семейных компаниях. В частности, есть немало случаев, когда после смерти своего основателя успешная компания разваливалась вследствие судов между родственниками. В настоящее время на законодательному уровне нет механизма наследования бизнеса целиком, возможно наследовать лишь его части — предприятие, акции, доли в капитале, землю, авторские права. Кроме того, семейный бизнес подразумевает определенное взаимодействие между партнерами-родственниками. Поэтому при расширении бизнеса резонно предположить, что новые подразделения будут управляться именно родственниками. Столь же резонно предположить, что такие фирмы могут быть обвинены в аффилированности для оптимизации налогооблажения, несмотря на то, что это развитие бизнеса.