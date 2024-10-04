Как в Башкирии приняли инновационный закон по семейному бизнесу и зачем он нужен

Posted 4 октября, 11:56
Published 4 октября, 11:56
Modified 4 октября, 11:58
Updated 4 октября, 11:58
Если говорить о федеральной статистике, то в эту категорию можно отнести 4,5 млн малых и средних компаний в России, а это 74% всего сектора МСП. При этом стоит отметить, что отдельного юридического статуса у семейных предприятий в России нет.
— У нас юридически такого понятия — семейный бизнес — нету. Оно отсутствует как таковое. Естественно, раз нет понятия, нет и никаких программ по развитию этого вида предпринимательства, нету статистики, по которой можно определять долю и направление деятельности, в каких сегментах их больше всего, — подчеркивает Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Тем не менее в Башкирии пытаются выстроить систему, работающую с этим направлением, поддерживая на всех этапах развития — от старта до масштабирования проектов. Так, в 2023 году в Башкирии принят закон «О развитии семейных предприятий в Республике Башкортостан», который выделяет семейные предприятия в особую правовую категорию со своей спецификой. Его разработала и внесла в Госсобрание республики Торгово-промышленная палата РБ.
— Это первый в России отдельный закон, который выделяет семейные предприятия в особую правовую категорию со своей спецификой, — подчеркивает инициатор законопроекта, депутат Госсобрания РБ Тимур Хакимов.
Этот документ не только закрепляет понятие «семейные предприятия», но и дает возможность оказывать семейному бизнесу экономические меры поддержки, сохранять преемственность и продвигать соответствующие бренды. Кроме того, на базе ТПП РБ действует Центр поддержки семейного предпринимательства, в котором на безвозмездной основе предоставляются услуги для семейных предприятий. Он открылся вторым по счету в стране — аналогичный на тот момент (2021 г. — прим. ред.) действовала только в Нижнем Новгороде. Услугами учреждения смогут воспользоваться до 20 тыс. предпринимателей.
По сравнению с федеральной статистикой, правда, показатели в Башкирии существенно меньше: в текущем году семейный бизнес ведут около 150 предпринимателей. Именно поддержка этих начинаний может положительно сказаться на объеме этой сферы.
— Такие семьи служат примером для других. Они продвигают имидж республики, создают новые рабочие места и гарантируют трудоустройство молодежи и пенсионеров, пополняют налоговыми отчислениями бюджеты всех уровней, развивают новые направления региональной экономики, заполняют рынок товарами местных производителей, — подчеркивает министр предпринимательства и туризма РБ Зухра Гордиенко.
Что касается мер поддержки, по данным руководителя Центра поддержки предпринимательства «Агентство РБ по предпринимательству» Раиля Асадуллина, уже доступен целый спектр нефинансовых мер поддержки: разработка бизнес-планов, сайтов, фирстиля, консультации. Для статистики: в 2023 году Центр оказал 776 комплексных и 318 профильных услуг, провел 699 консультаций.
— Сегодня мы проводим ежегодный всероссийский семейный форум «Успешная семья — успешная Россия», у нас создан Всероссийский семейный совет. В девяти регионах у нас созданы центры поддержки семейного бизнеса на базе Торгово-промышленных палат. В 50 регионах созданы общественные формирования, нацеленные на семейный бизнес — или комитеты или советы, — уточняет Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Несмотря на акцентирование внимания на специфике семейного бизнеса, в этом направлении еще остаются проблемы. Как подчеркивают предприниматели из Башкирии, нуждается в проработке процедура наследования в семейных компаниях. В частности, есть немало случаев, когда после смерти своего основателя успешная компания разваливалась вследствие судов между родственниками. В настоящее время на законодательному уровне нет механизма наследования бизнеса целиком, возможно наследовать лишь его части — предприятие, акции, доли в капитале, землю, авторские права. Кроме того, семейный бизнес подразумевает определенное взаимодействие между партнерами-родственниками. Поэтому при расширении бизнеса резонно предположить, что новые подразделения будут управляться именно родственниками. Столь же резонно предположить, что такие фирмы могут быть обвинены в аффилированности для оптимизации налогооблажения, несмотря на то, что это развитие бизнеса.
— По статистике дожить до времен, когда бизнес принадлежит семье в третьем поколении, удается лишь 30% фамильных компаний. Причины разные. Проблемы с контрольно-надзорными органами или затяжные споры наследников. Нередко им просто не хватает навыков и опыта, как совмещать деловые отношения и личные. С 2019 года Торгово-промышленная палата реализует проект «Развитие семейного предпринимательства в России», который, в частности, помогает бизнесу знакомиться и перенимать опыт. Законодательство на федеральном уровне работает над тем, чтобы был все-таки принят закон и на региональном уровне нам удалось добиться того, чтобы в 9 регионах РФ уже есть и приняты региональные законы о поддержке семейного бизнеса, — подчеркивает Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Что касается перспектив семейного бизнеса, то предлагается закрепить на федеральном уровне понятие семейного предприятия и создать соответствующий реестр — законопроект уже рассматривается профильными министерствами. С ним меры поддержки могут стать адресными, а семейные предприятия получат новый импульс для развития.