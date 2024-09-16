«Сойка» — переосмысляем семейный ресторан

Posted 16 сентября, 07:00
Published 16 сентября, 07:00
Modified 16 сентября, 07:00
Updated 16 сентября, 07:00
А что, если переосмыслить идею и сделать ресторан, с актуальным дизайном, авторской кухней, и при этом не просто с детским уголком, а настоящей мультиформатной игровой зоной с гувернерами и мастер-классами. Такой чтобы одновременно подошел как детям, так и родителям?
Эта концепция легла в основу нового ресторана «Сойка» в «Мегаполис — Иремель».
«Сойка» состоит из двух частей — полноценного ресторана и игровой зоны. Игровая в свою очередь включает в себя мастерские — развивайки, многоуровневый лабиринт, железную дорога, бассейн с шариками, винтовую горку, зону Playstation, настольные игры и многое-многое другое и занимает примерно треть всего помещения. В игровой есть гувернеры, которые заботливо присмотрят за малышами пока родители проводят время в ресторанной части проекта.
Гастрономическая часть, в свою очередь, совершенно не похожа на привычные для таких мест кафе а-ля детский парк или пиццерию. Это полноценный ресторан с авторской кухней, широкой барной картой и актуальным дизайном. Здесь разные виды посадок от уютных столиков до больших барных столов для компаний. Здесь классно провести семейный обед или встретиться с друзьями за ужином.
«Сойка» — идеальное место для празднования дня рождения, причем как детского, так и взрослого. Банкетная комната при необходимости легко зонируется стеклянными перегородками.
Ресторан соседствует с караоке, боулингом, киберзоной и всем остальным что есть в обновленном «Мегаполисе», что значительно увеличит количество возможных комбинаций форматов отдыха как с детьми, так и без.
Открытие «Сойки» запланировано на 19 сентября.
Мегаполис — Иремель, Уфа, Менделеева, 137 Бронь: 292-14-64
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