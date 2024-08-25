mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

В Деме перекроют одну из главных улиц

В Деме перекроют одну из главных улиц

25 августа 2024, 05:37
Фото: Антон Тарасов
Движение по ул. Магистральной в Деме временно приостановят.

Глава Демского района Уфы Антон Тарасов рассказал в соцсетях о перекрытии одной из главных улиц. С 26 августа по 17 сентября, движение по ул. Магистральной, на участке от ул. Юматовской до ул. Дагестанской, будет остановлено. Самое интересное, что руководитель не просто сообщил о факте перекрытия, но и объяснил, почему власти на это решились. Движение будет остановлено из-за проведения работ по обустройству огромного водовода для Южной части Уфы. Его строительство ведется уже второй год.

— Строительство водовода разделено на несколько этапов. Сейчас строителям необходимо довести трубы до Демского водопровода южного комплекса водопроводных сооружений ГУП «Уфаводоканал», который располагается по адресу ул. Магистральная, 1. В связи с этим, необходимо перекрыть участок ул. Магистральной. Временно меняется схема движения транспорта, в том числе и общественного, — подчеркнул Антон Тарасов.


#Общество#Башкирия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы
Подпишитесь
Инфоцыгане в Башкирии: как не попасться на удочку с обещанием успешной сладкой жизни
Сегодня, 04:35
Обгорели лицо, шея и руки — мужчина сильно пострадал при пожаре в Башкирии
Сегодня, 07:01
Больше пожарных депо — меньше пожаров в Башкирии
Сегодня, 06:50
Долгожданное тепло придет в Башкирию
Сегодня, 05:48
Инвалид-штурмовик СВО скончался в Башкирии
Вчера, 13:29
В Башкирии не дают похоронить бойца СВО
Вчера, 11:54