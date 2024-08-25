В Деме перекроют одну из главных улиц

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Глава Демского района Уфы Антон Тарасов рассказал в соцсетях о перекрытии одной из главных улиц. С 26 августа по 17 сентября, движение по ул. Магистральной, на участке от ул. Юматовской до ул. Дагестанской, будет остановлено. Самое интересное, что руководитель не просто сообщил о факте перекрытия, но и объяснил, почему власти на это решились. Движение будет остановлено из-за проведения работ по обустройству огромного водовода для Южной части Уфы. Его строительство ведется уже второй год.
— Строительство водовода разделено на несколько этапов. Сейчас строителям необходимо довести трубы до Демского водопровода южного комплекса водопроводных сооружений ГУП «Уфаводоканал», который располагается по адресу ул. Магистральная, 1. В связи с этим, необходимо перекрыть участок ул. Магистральной. Временно меняется схема движения транспорта, в том числе и общественного, — подчеркнул Антон Тарасов.