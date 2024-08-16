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Posted 16 августа, 08:20

Published 16 августа, 08:20

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

В Башкирии особое внимание уделяют реализации нацпроектов

В Башкирии особое внимание уделяют реализации нацпроектов

16 августа 2024, 08:20
Фото: 1MI
В этом году завершится реализация 13 нацпроектов, до 2030 года в России будут реализованы еще несколько новых национальных проектов — их запуск запланирован на 2025 год.

— Приходилось сталкиваться с мнением, что пандемия и начало проведения СВО потребовали перераспределения средств за счет сокращения финансирования нацпроектов. Это совершенно не соответствует действительности, — прокомментировал Андрей Назаров. — В прошлом году объем средств, направляемых на реализацию нацпроектов, у нас в республике увеличился в 1,5 раза — с 26,2 до 40,4 млрд рублей, федеральное финансирование выросло в 1,9 раза.

Благодаря этому в Башкирии были построены два детских сада на 400 мест (в Уфе и Абзелиловском районе), крытый футбольный манеж и комплекс сооружений для гребного слалома в Уфе.

В рамках нацпроекта «Образование» с 2019 года в республике построили 29 школ более чем на 15 тысяч ученических мест, 9 из них совмещены с детскими садами. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» был открыт республиканский центр детской онкологии и гематологии в Затоне (Уфа), а также пяти детских поликлиник в Баймаке, Дюртюлях, Кармаскалах, Месягутове и Туймазах. По словам Андрея Назарова, такие примеры наглядно демонстрируют масштаб реализации нацпроектов в Башкортостане».

В планах на 2024 год создание 3 детских технопарков «Кванториум», ремонт 14 объектов культуры, ввод в эксплуатацию 9 школ, корпуса для республиканского геронтологического центра «Именлек», открытие поликлиники в Кушнаренкове. Активно ведется также строительство второй очереди межвузовского студенческого кампуса.

— В 2025 году Россия вступает в новый, третий этап реализации нацпроектов. Среди них будут такие как «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь». Мы обязательно завершим все начатое и будем двигаться вперед, развивая нашу республику, чтобы в ней хотелось жить и создавать семью, — отметил Андрей Назаров.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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