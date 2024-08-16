В Башкирии особое внимание уделяют реализации нацпроектов

В рамках нацпроекта «Образование» с 2019 года в республике построили 29 школ более чем на 15 тысяч ученических мест, 9 из них совмещены с детскими садами. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» был открыт республиканский центр детской онкологии и гематологии в Затоне (Уфа), а также пяти детских поликлиник в Баймаке, Дюртюлях, Кармаскалах, Месягутове и Туймазах. По словам Андрея Назарова, такие примеры наглядно демонстрируют масштаб реализации нацпроектов в Башкортостане».