В Башкирии особое внимание уделяют реализации нацпроектов

Posted 16 августа, 08:20
Published 16 августа, 08:20
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
— Приходилось сталкиваться с мнением, что пандемия и начало проведения СВО потребовали перераспределения средств за счет сокращения финансирования нацпроектов. Это совершенно не соответствует действительности, — прокомментировал Андрей Назаров. — В прошлом году объем средств, направляемых на реализацию нацпроектов, у нас в республике увеличился в 1,5 раза — с 26,2 до 40,4 млрд рублей, федеральное финансирование выросло в 1,9 раза.
Благодаря этому в Башкирии были построены два детских сада на 400 мест (в Уфе и Абзелиловском районе), крытый футбольный манеж и комплекс сооружений для гребного слалома в Уфе.
В рамках нацпроекта «Образование» с 2019 года в республике построили 29 школ более чем на 15 тысяч ученических мест, 9 из них совмещены с детскими садами. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» был открыт республиканский центр детской онкологии и гематологии в Затоне (Уфа), а также пяти детских поликлиник в Баймаке, Дюртюлях, Кармаскалах, Месягутове и Туймазах. По словам Андрея Назарова, такие примеры наглядно демонстрируют масштаб реализации нацпроектов в Башкортостане».
В планах на 2024 год создание 3 детских технопарков «Кванториум», ремонт 14 объектов культуры, ввод в эксплуатацию 9 школ, корпуса для республиканского геронтологического центра «Именлек», открытие поликлиники в Кушнаренкове. Активно ведется также строительство второй очереди межвузовского студенческого кампуса.
— В 2025 году Россия вступает в новый, третий этап реализации нацпроектов. Среди них будут такие как «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь». Мы обязательно завершим все начатое и будем двигаться вперед, развивая нашу республику, чтобы в ней хотелось жить и создавать семью, — отметил Андрей Назаров.