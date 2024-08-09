Республика Башкортостан по уровню деловой активности вошла в ТОП-10 регионов

— Индекс RSBIr Республики Башкортостан по итогам второго квартала текущего года сохранил сильные позиции роста, что говорит о здоровом состоянии МСП в регионе. Предприниматели республики позитивно оценивают перспективы ведения бизнеса во многом благодаря высокому уровню доступности финансирования в регионе — показатель достиг максимума в 60,4 пункта за все время наблюдений. Стремление каждого третьего респондента наращивать штат сотрудников также стало одним из положительных критериев, повлиявших на оценку ситуации в регионе. Стоит отметить, что успешное импортозамещение и набирающий силы процесс цифровизации в секторе МСП также способствовали развитию бизнеса за последний год, — отмечает Андрей Вяткин, региональный директор ПСБ в Республике Башкортостан.