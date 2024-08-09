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Республика Башкортостан по уровню деловой активности вошла в ТОП-10 регионов

Республика Башкортостан по уровню деловой активности вошла в ТОП-10 регионов

9 августа 2024, 09:12
Фото: 1MI
Во 2 квартале 2024 года индекс деловой активности малого и среднего бизнеса Башкортостана, который рассчитывает ПСБ совместно с «Опорой России», достиг значения в 58,2 пункта. Таким образом, субъект занял 8 место в общероссийском рейтинге регионов.

— Индекс RSBIr Республики Башкортостан по итогам второго квартала текущего года сохранил сильные позиции роста, что говорит о здоровом состоянии МСП в регионе. Предприниматели республики позитивно оценивают перспективы ведения бизнеса во многом благодаря высокому уровню доступности финансирования в регионе — показатель достиг максимума в 60,4 пункта за все время наблюдений. Стремление каждого третьего респондента наращивать штат сотрудников также стало одним из положительных критериев, повлиявших на оценку ситуации в регионе. Стоит отметить, что успешное импортозамещение и набирающий силы процесс цифровизации в секторе МСП также способствовали развитию бизнеса за последний год, — отмечает Андрей Вяткин, региональный директор ПСБ в Республике Башкортостан.

В общем рейтинге субъектов РФ Республика Башкортостан по уровню деловой активности обогнала общероссийский показатель, который составил 56,1 пункта.

Напомним, индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России. В региональном разрезе (RSBIr) данные анализируются поквартально. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 пунктов — снижение. Значения около 50 пунктов означают нейтральную зону.

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Башкортостан
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