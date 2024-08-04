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Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

В Башкирии улицы утонули в воде из-за сильного дождя

В Башкирии улицы утонули в воде из-за сильного дождя

4 августа 2024, 06:07
Фото: 1MI
Сильные дожди вновь обрушились на Башкирию, оставив жителей города Ишимбая по колено в воде, сообщают очевидцы в соцсетях.

В результате мощного ливня улицы Ишимбая оказались под водой всего за полчаса. Местные жители делятся видео, на которых видно, как люди пытаются передвигаться по затопленным дорогам, погруженным в воду почти до колен.

По словам очевидцев, дождь начался внезапно и продолжался всего около получаса, однако этого времени оказалось достаточно для создания настоящего потопа.

— Я никогда не видел ничего подобного! За считанные минуты все вокруг превратилось в море, — делится впечатлениями один из местных жителей.

Другие также отмечают, что подобные ситуации становятся всё более частыми.

Тем временем, прогнозы синоптиков на август не радуют: ожидаются новые дожди и ухудшение погодных условий.

#Анжелика Барабаш#Видео
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