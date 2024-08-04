В Башкирии улицы утонули в воде из-за сильного дождя

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В результате мощного ливня улицы Ишимбая оказались под водой всего за полчаса. Местные жители делятся видео, на которых видно, как люди пытаются передвигаться по затопленным дорогам, погруженным в воду почти до колен.
По словам очевидцев, дождь начался внезапно и продолжался всего около получаса, однако этого времени оказалось достаточно для создания настоящего потопа.
— Я никогда не видел ничего подобного! За считанные минуты все вокруг превратилось в море, — делится впечатлениями один из местных жителей.
Другие также отмечают, что подобные ситуации становятся всё более частыми.
Тем временем, прогнозы синоптиков на август не радуют: ожидаются новые дожди и ухудшение погодных условий.