mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

В летних лагерях Башкортостана проведут «День цифры»

В летних лагерях Башкортостана проведут «День цифры»

31 июля 2024, 08:17
Фото: 1MI
В летних лагерях Башкортостана этим летом проведут традиционный образовательный проект «День цифры». Он организуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России при поддержке национального проекта «Цифровая экономика».

Вожатые смогут познакомить подрастающее поколение с цифровыми и квантовыми технологиями, профессиями в ИТ-сфере и алгоритмами искусственного интеллекта.

— Подрастающему поколению важно получать знания и развивать навыки в сфере цифровизации. Сегодняшние школьники — будущие студенты, а впоследствии специалисты, для которых ключевыми являются цифровая грамотность и умения. Одной из целей проекта является раннее ориентирование в профессиональной сфере: уроки предназначены для помощи детям в более точном понимании мира современных IT-профессий, — отметил министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.

Проект реализуется третье лето подряд, в котором ежегодно принимают участие более 2 млн школьников в возрасте от 7 до 17 лет: проект охватывает как младшие, так и старшие отряды. За все время реализации к проведению «Дня цифры» присоединилось более 8 тыс. детских лагерей.

В летний сезон 2024 года при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» были разработаны дополнительные методические материалы по искусственному интеллекту для проведения «Дня цифры». Использование игровых элементов в программе позволит повысить мотивацию, внимание и интерес школьников к сфере информационных технологий, а также применению искусственного интеллекта в отраслях экономики.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Смерч ждут в Уфе
Сегодня, 06:59
Кто получит ₽350 000 в Башкирии
Сегодня, 07:10
Уфе грозит потоп
Сегодня, 06:19
Топовый блогер растрогал уфимцев
Сегодня, 06:27
Радий Хабиров призвал «сделать это»
Сегодня, 06:44
Уфимца уволили из-за сломанного носа
Сегодня, 05:13