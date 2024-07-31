В летних лагерях Башкортостана проведут «День цифры»

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Вожатые смогут познакомить подрастающее поколение с цифровыми и квантовыми технологиями, профессиями в ИТ-сфере и алгоритмами искусственного интеллекта.
— Подрастающему поколению важно получать знания и развивать навыки в сфере цифровизации. Сегодняшние школьники — будущие студенты, а впоследствии специалисты, для которых ключевыми являются цифровая грамотность и умения. Одной из целей проекта является раннее ориентирование в профессиональной сфере: уроки предназначены для помощи детям в более точном понимании мира современных IT-профессий, — отметил министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.
Проект реализуется третье лето подряд, в котором ежегодно принимают участие более 2 млн школьников в возрасте от 7 до 17 лет: проект охватывает как младшие, так и старшие отряды. За все время реализации к проведению «Дня цифры» присоединилось более 8 тыс. детских лагерей.
В летний сезон 2024 года при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» были разработаны дополнительные методические материалы по искусственному интеллекту для проведения «Дня цифры». Использование игровых элементов в программе позволит повысить мотивацию, внимание и интерес школьников к сфере информационных технологий, а также применению искусственного интеллекта в отраслях экономики.