В летних лагерях Башкортостана проведут «День цифры»

Проект реализуется третье лето подряд, в котором ежегодно принимают участие более 2 млн школьников в возрасте от 7 до 17 лет: проект охватывает как младшие, так и старшие отряды. За все время реализации к проведению «Дня цифры» присоединилось более 8 тыс. детских лагерей.