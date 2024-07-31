Новый медпункт появится в башкирском селе Арсланово

Старое здание медпункта признано ветхим. Сейчас на месте будущего ФАПа установлены сваи, на которых будет возведен фундамент. Новый объект будет обслуживать жителей села Арсланово и деревень Актюба и Аккуль, всего — 224 человека, из которых 30 детей. В заведении будут созданы все условия для оказания первичной медико-санитарной помощи. Граждане смогут проходить осмотры, сдавать анализы и вакцинироваться.