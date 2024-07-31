Новый медпункт появится в башкирском селе Арсланово

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Старое здание медпункта признано ветхим. Сейчас на месте будущего ФАПа установлены сваи, на которых будет возведен фундамент. Новый объект будет обслуживать жителей села Арсланово и деревень Актюба и Аккуль, всего — 224 человека, из которых 30 детей. В заведении будут созданы все условия для оказания первичной медико-санитарной помощи. Граждане смогут проходить осмотры, сдавать анализы и вакцинироваться.
— Когда новый ФАП в Арсланово откроется, пациенты смогут приходить на прием в светлое и просторное здание со всеми удобствами, где им окажут всю необходимую помощь, — рассказал главный врач Кармаскалинской центральной районной больницы Азамат Галиев.
Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года по нацпроекту «Здравоохранение». Его цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.