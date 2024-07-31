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Новый медпункт появится в башкирском селе Арсланово

Новый медпункт появится в башкирском селе Арсланово

31 июля 2024, 07:37
Фото: 1MI
Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» в селе Арсланово Кармаскалинского района РБ появится новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Старое здание медпункта признано ветхим. Сейчас на месте будущего ФАПа установлены сваи, на которых будет возведен фундамент. Новый объект будет обслуживать жителей села Арсланово и деревень Актюба и Аккуль, всего — 224 человека, из которых 30 детей. В заведении будут созданы все условия для оказания первичной медико-санитарной помощи. Граждане смогут проходить осмотры, сдавать анализы и вакцинироваться.

— Когда новый ФАП в Арсланово откроется, пациенты смогут приходить на прием в светлое и просторное здание со всеми удобствами, где им окажут всю необходимую помощь, — рассказал главный врач Кармаскалинской центральной районной больницы Азамат Галиев.

Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года по нацпроекту «Здравоохранение». Его цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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