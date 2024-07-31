Компании Башкирии оценили нацпроект «Производительность труда»

Сотрудники предприятий совместно с Региональным центром компетенций оптимизируют производство и увеличивают прибыль, укрепляя экономическую ситуацию в регионе. Так, крупный разработчик и производитель эргономичных кресел для дома и офиса ООО «МЕТТА» увеличил выпуск продукции почти в два раза. Благодаря автоматизации процессов и роботизации производительность увеличилась на 82%, а уровень брака уменьшился на 63%. Каждый день с завода в Уфе в два десятка стран мира уходят фуры с эргономичными креслами.