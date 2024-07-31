Компании Башкирии оценили нацпроект «Производительность труда»

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Как сообщает пресс-служба правительства Башкортостана, предприятия-участники нацпроекта «Производительность труда» отметили уровень профессионализма экспертов Регионального центра компетенций, вовлеченность сотрудников, степень полученных навыков и знаний, а также финансовые результаты от внедрения бережливых технологий на производстве.
— Региональный центр компетенций подтвердил стабильность работы по внедрению инструментов бережливого производства. Эксперты РЦК РБ постоянно повышают свою эффективность и находят новые инструменты под предприятие любой отрасли. В этом году запущена Фабрика логистики, выросло количество сертифицированных тренеров, — отметил первый заместитель премьер-министра правительства — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.
Сотрудники предприятий совместно с Региональным центром компетенций оптимизируют производство и увеличивают прибыль, укрепляя экономическую ситуацию в регионе. Так, крупный разработчик и производитель эргономичных кресел для дома и офиса ООО «МЕТТА» увеличил выпуск продукции почти в два раза. Благодаря автоматизации процессов и роботизации производительность увеличилась на 82%, а уровень брака уменьшился на 63%. Каждый день с завода в Уфе в два десятка стран мира уходят фуры с эргономичными креслами.
Компания «ГазСтройИнвест» разворачивает программу нацпроекта «Производительность труда» на предприятии, занимающемся торговлей оборудования для отопления и водоснабжения. Предприятие стало 180 участником проекта в Башкортостане.
В рамках нацпроекта «Производительность труда» запущена «Фабрика логистических процессов». На ней моделируется реальный логистический процесс: начиная с работы на складе и заканчивая сборкой заказов для поставки клиентам. Это уже третий модуль в рамках расширения региональной «Фабрики» от Федерального центра компетенций, который успешно запущен в нашей республике.
На сегодняшний день к нацпроекту присоединилась 181 компания из Башкортостана. За 5 лет с момента его внедрения выработка в регионе в среднем увеличилась на 45%, среднее время протекания производственных процессов сократилось на 33%, а незавершенное производство снизилось на 35%. Более половины предприятий участников нацпроекта обеспечивают рост по производительности труда не менее 5%. Экономический эффект предприятий-участников нацпроекта составил 4 млрд рублей.