В Уфе стартовали испытания биочернил для 3Д-печати тканей и органов

Posted 27 июля, 11:17
Published 27 июля, 11:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Работы ведутся на базе Межвузовского студенческого кампуса в Уфе в соответствии с целями нацпроекта «Наука и университеты», сообщили в Минобрнауки Республики Башкортостан.
Сейчас испытания проводятся на животных моделях. Целью исследований является оценка безопасности, эффективности и биосовместимости чернил.
Молодые исследователи применили инновационный подход, создав новую форму известного биоматериала, который применяется для регенеративной хирургии и терапии. Технология позволяет изменить физические свойства биоматериала и применять его в биопринтере без потери регенераторного потенциала. Гель полностью разрабатывается в России с производственной базой в Уфе.
Новая технология дает возможность создавать основное вещество, входящее в состав биочернил, при помощи которых можно печатать новые аллотрансплантаты. ALLOINK позволяет культивировать клетки различных тканей и оптимален для 3D-биопечати новых биокаркасов, которые в дальнейшем могут быть имплантированы в человека. Это ускорит процесс подбора необходимого материала пациентам, нуждающимся в пересадке.
Главная цель нацпроекта «Наука и университеты» — вывести Россию в пятерку мировых лидеров по разработкам в приоритетных областях. Создаются условия, чтобы ученым было комфортно жить и работать в нашей стране, большое внимание также уделяется популяризации науки, чтобы привлечь в эту сферу молодежь. Запущена программа по созданию сети современных кампусов. Исследователей обеспечивают передовым оборудованием и инфраструктурой, в том числе уникальными установками класса «мегасайенс» и новыми научными судами. Вузы, НИИ и бизнес приглашают участвовать в совместных проектах, что позволяет быстрее и эффективнее использовать передовые открытия на благо развития страны.