Более двух тонн семян для лесовосстановления заготовили в Башкирии

— Всего в этом году необходимо заготовить не менее 3 тонн семян, из них 320 килограммов с улучшенными наследственными свойствами. Работа по заготовке семян продолжится во втором полугодии текущего года, — сообщил начальник отдела использования и воспроизводства лесов, ведения государственного лесного реестра министерства лесного хозяйства РБ Альберт Закиров.