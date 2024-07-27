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Posted 27 июля, 07:20

Published 27 июля, 07:20

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Более двух тонн семян для лесовосстановления заготовили в Башкирии

Более двух тонн семян для лесовосстановления заготовили в Башкирии

27 июля 2024, 07:20
Фото: 1MI
Лесхозы Республики Башкортостан с начала текущего года заготовили 2,5 тонны семян для лесовосстановления в ходе реализации нацпроекта «Экология». Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Из всего объема семян большую часть составляют хвойные породы — 2,3 тонны. Среди них — 1905,7 кг сосны обыкновенной, 410 кг ели, 11,6 кг лиственницы. Годовой план по сбору семян перевыполнили работники Стерлитамакского и Салаватского лесхозов.

— Всего в этом году необходимо заготовить не менее 3 тонн семян, из них 320 килограммов с улучшенными наследственными свойствами. Работа по заготовке семян продолжится во втором полугодии текущего года, — сообщил начальник отдела использования и воспроизводства лесов, ведения государственного лесного реестра министерства лесного хозяйства РБ Альберт Закиров.

Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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