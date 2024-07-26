Сбер: молодые предприниматели предпочитают открывать на Урале бизнес в сфере ПО

Среди них наибольший прирост показала сфера перевозок пассажиров и грузов. Таких бизнесов открыли на 41,4% больше, чем в первую половину 2023 года. Также значительно выросло число тех, кто зарегистрировал дело в розничной торговле (+39%) и в сфере операций с недвижимостью (+36,3%).