Пара из Уфы приняла участие в шоу «Клиника счастья. Реалити» (18+)

Они долго и болезненно решали квартирный вопрос, меняли работы, чтобы зарплата была выше, и сейчас не чувствуют, что живут для себя. Гульназ взяла на себя заботу о детях и все время посвящает им и быту, при этом у Линара нет сил проводить время с детьми.