Пара из Уфы приняла участие в шоу «Клиника счастья. Реалити» (18+)

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
По их словам, они вместе уже 7 лет, у них двое детей. Оба хотят вернуть теплоту первого периода их отношений. Несмотря на то, что они оба чувствуют себя уставшими от проблем, Епейкины не хотят разводиться.
Они долго и болезненно решали квартирный вопрос, меняли работы, чтобы зарплата была выше, и сейчас не чувствуют, что живут для себя. Гульназ взяла на себя заботу о детях и все время посвящает им и быту, при этом у Линара нет сил проводить время с детьми.
В качестве профильных специалистов в этом выпуске выступили психолог Юлия Дердо, сексолог Наталья Романовская и эндокринолог Александр Дзидзария.