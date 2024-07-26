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Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Пара из Уфы приняла участие в шоу «Клиника счастья. Реалити» (18+)

Пара из Уфы приняла участие в шоу «Клиника счастья. Реалити» (18+)

26 июля 2024, 11:36
Фото: Kion
Гостями очередного выпуска шоу «Клиника счастья.Реалити» (18+), в рамках которого специалисты помогают парам разобраться с проблемами в семейной жизни, стали Линар и Гульназ Епейкины из Уфы.

По их словам, они вместе уже 7 лет, у них двое детей. Оба хотят вернуть теплоту первого периода их отношений. Несмотря на то, что они оба чувствуют себя уставшими от проблем, Епейкины не хотят разводиться.

Они долго и болезненно решали квартирный вопрос, меняли работы, чтобы зарплата была выше, и сейчас не чувствуют, что живут для себя. Гульназ взяла на себя заботу о детях и все время посвящает им и быту, при этом у Линара нет сил проводить время с детьми.

В качестве профильных специалистов в этом выпуске выступили психолог Юлия Дердо, сексолог Наталья Романовская и эндокринолог Александр Дзидзария.

#Андрей Королев#Общество#Новости
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