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Posted 21 июля, 12:09

Published 21 июля, 12:09

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

В Стерлитамаке очистили берег реки Ольховки

В Стерлитамаке очистили берег реки Ольховки

21 июля 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney
Берег реки Ольховки очистили в Стерлитамаке Республики Башкортостан в ходе межрегиональной акции «Из родника и ручейка начинается река». Она проводится в ходе всероссийской акции «Вода России», а также отвечает целям и задачам национального проекта «Экология».

В мероприятии приняли участие сотрудники Стерлитамакского нефтехимического завода, Башкирской содовой компании, отдела промышленности администрации города и отдела по молодежной политике, министерства природопользования и экологии республики и другие граждане. Они собрали более 50 мешков мусора. Отметим, что до этого участники акции уже очистили берега рек Стерли и Белой. Они собрали около 200 мешков с мусором.

Напомним, что акция «Из родника и ручейка начинается река» проводится не только в Республике Башкортостан, но и в Республике Татарстан, Удмуртской республике, Кировской области и Пермском крае.

Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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