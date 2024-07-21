В Стерлитамаке очистили берег реки Ольховки

В мероприятии приняли участие сотрудники Стерлитамакского нефтехимического завода, Башкирской содовой компании, отдела промышленности администрации города и отдела по молодежной политике, министерства природопользования и экологии республики и другие граждане. Они собрали более 50 мешков мусора. Отметим, что до этого участники акции уже очистили берега рек Стерли и Белой. Они собрали около 200 мешков с мусором.