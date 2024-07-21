В Башкирии в центрах занятости запустили 25 новых услуг

Posted 21 июля, 07:55
Published 21 июля, 07:55
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Новые услуги оказываются в зависимости от жизненной или бизнес-ситуации. Ранее они были только в линейке услуг МФЦ или центра «Мой бизнес». Пока эта работа идет в тестовом режиме, но после апробации, уже в декабре, принцип «одного окна» будет применяться в штатном режиме в 48 крупных кадровых центрах.
— В службах занятости внедряется принцип работы в режиме «одного окна», когда человек или организация могут решить все сопутствующие вопросы. Для этого внедряются так называемые технологические карты, отдельные траектории работы для каждой категории обращающихся. Пока федеральный реестр содержит технологические карты по десяти жизненным и пяти бизнес-ситуациям, — пояснила министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкортостана Ленара Иванова.
В этом году в республике проходит комплексная модернизация службы занятости в рамках национального проекта «Демография». Главными направлениями при обновлении центров становятся цифровизация работы и предоставление услуг в режиме «одного окна». К концу года все 69 центров занятости республики будут работать в формате кадровых центров «Работа России».