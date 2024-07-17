Китайская ракета Hyperbola-1 потерпела крушение из-за аномалии

Запуск ракеты с космодрома в пустыне Гоби привел к неудаче. Первые ступени ракеты сработали так, как нужно, но с четвертой ступенью, как утверждают пресс-релизы, произошла «аномалия». В результате ракета потерпела крушение. Напомним, что по плану Hyperbola-1 должен был доставить на орбиту три метеоспутника китайской компании, из-за аварии они потеряны. В сравнении с другими ракетами эта — довольно небольшая, сравнимая с Tianlong-3. Впрочем, с ней китайцам тоже пока не везет (ранее она улетела со стендовых испытаний и разбилась).