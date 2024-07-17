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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Китайская ракета Hyperbola-1 потерпела крушение из-за аномалии

Китайская ракета Hyperbola-1 потерпела крушение из-за аномалии

17 июля 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney
Китайская твердотопливная ракета Hyperbola-1 потерпела первую в этом году неудачу. Более половины запусков этой ракеты привели к крушениям.

Запуск ракеты с космодрома в пустыне Гоби привел к неудаче. Первые ступени ракеты сработали так, как нужно, но с четвертой ступенью, как утверждают пресс-релизы, произошла «аномалия». В результате ракета потерпела крушение. Напомним, что по плану Hyperbola-1 должен был доставить на орбиту три метеоспутника китайской компании, из-за аварии они потеряны. В сравнении с другими ракетами эта — довольно небольшая, сравнимая с Tianlong-3. Впрочем, с ней китайцам тоже пока не везет (ранее она улетела со стендовых испытаний и разбилась).

Отметим полосу неудач у китайской компании iSpace (первая частная ракетостроительная фирма в КНР) — успешных запусков у нее теперь меньше половины: три удачных, четыре неудачных. Грузы на орбиту она доставляет с 2019 года — во всяком случае пытается.

Конечно, напрашивается сравнение с SpaceX, у которых недавно неудачно прошел запуск Falcon 9 — но это первая подобная ситуация за последние 9 лет, а за спиной у американцев 334 успешных запуска подряд.

Подробнее — в материале «Новой Хакасии».

#Андрей Королев#Наука#Новости
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