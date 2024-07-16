Жители Башкирии стали в полтора раза чаще покупать планшеты

При этом покупатели Башкортостана стали больше внимания обращать на китайские бренды: так, лидерами по росту продаж среди планшетов стали HUAWEI — динамика год к году составила 371%, XIAOMI с ростом продаж на 300% и HONOR, которые покупали на 136% чаще. По данным Big Data МТС, 37% от всего мобильного трафика абонентов МТС в Башкирии, использующих планшеты, приходится на социальные сети, 16% на просмотр видео.