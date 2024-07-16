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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Жители Башкирии стали в полтора раза чаще покупать планшеты

Жители Башкирии стали в полтора раза чаще покупать планшеты

16 июля 2024, 09:48
Фото: МТС
Продажи за период с января по июнь 2024 года подскочили на 47% в натуральном выражении и на 55% в деньгах в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

При этом покупатели Башкортостана стали больше внимания обращать на китайские бренды: так, лидерами по росту продаж среди планшетов стали HUAWEI — динамика год к году составила 371%, XIAOMI с ростом продаж на 300% и HONOR, которые покупали на 136% чаще. По данным Big Data МТС, 37% от всего мобильного трафика абонентов МТС в Башкирии, использующих планшеты, приходится на социальные сети, 16% на просмотр видео.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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