В Башкирии хотят снизить пенсионный возраст

Народные избранники сочли несправедливым факт того, что в 2024 году страховая пенсия по старости будет начисляться чиновницам лишь по достижении 61-летнего возраста, а в 2025-26 годах — с 62 и 63 лет соответственно. Таким образом, согласно законопроекту, на пенсию женщины-госслужащие будут выходить с 60 лет.