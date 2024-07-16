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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

В Башкирии хотят снизить пенсионный возраст

В Башкирии хотят снизить пенсионный возраст

16 июля 2024, 15:18
Фото: Изображение Midjourney
Возраст выхода на пенсию предложили снизить для женщин-госслужащих, такую инициативу внесли в Государственную Думу РФ депутаты парламента Республики Башкортостан.

Народные избранники сочли несправедливым факт того, что в 2024 году страховая пенсия по старости будет начисляться чиновницам лишь по достижении 61-летнего возраста, а в 2025-26 годах — с 62 и 63 лет соответственно. Таким образом, согласно законопроекту, на пенсию женщины-госслужащие будут выходить с 60 лет.

Обосновывая своё решение, депутаты указали на конституционные гарантии равенства, не зависящие от должности и социального положения граждан.

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