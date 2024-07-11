Башкирия дарит участникам СВО бесплатный отдых в санатории

В ведомстве рассказывают, что эта мера поддержки призвана помочь участникам СВО и их семьям восстановить силы и здоровье после нелегких испытаний. В санатории они смогут получить необходимое лечение, отдохнуть от напряженного графика и провести время в комфортной атмосфере.