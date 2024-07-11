Башкирия дарит участникам СВО бесплатный отдых в санатории

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Льгота предоставляется военнослужащему один раз. Длительность лечения составляет 14 дней, при этом можно поехать вместе с близким родственником.
Льготник сам выбирает, в какой санаторий поехать. Список учреждений можно найти на сайте Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.
Для получения путевки военнослужащему нужно самостоятельно забронировать ее и предоставить необходимые документы: паспорт, СНИЛС, ИНН, справку об участии в СВО, медицинскую справку о состоянии здоровья с заключением врача и санаторно-курортную карту.
В ведомстве рассказывают, что эта мера поддержки призвана помочь участникам СВО и их семьям восстановить силы и здоровье после нелегких испытаний. В санатории они смогут получить необходимое лечение, отдохнуть от напряженного графика и провести время в комфортной атмосфере.