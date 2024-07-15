Башкортостан признан лидером рейтинга эффективности промышленной политики

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, промышленный сектор региона стабильно развивается. Так, по итогам 2023 года рост промпроизводства составил 6,5%, за пять месяцев 2024 г. — 7,4%, что выше средних значений по стране. Республика лидирует по количеству промышленных кластеров, индустриальных и технопарков.



Отметим также, что в рамках промышленной выставки глава РБ Радий Хабиров презентовал Председателю Правительства России Михаилу Мишустину стенд Башкортостана. Его концепция раскрывает промышленный и технологический потенциал региона, представляет различные экспонаты, продукцию и услуги ведущих предприятий республики. В частности, здесь было представлено первое в стране производство электродвигателей для разных типов БПЛА.