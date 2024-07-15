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Updated Сегодня, 10:18

Башкортостан признан лидером рейтинга эффективности промышленной политики

Башкортостан признан лидером рейтинга эффективности промышленной политики

15 июля 2024, 10:16
Фото: ТПП РБ
Одним из ключевых событий прошедшей выставки «Иннопром-2024» в Екатеринбурге стало лидерство Башкортостана в рейтинге эффективности промышленной политики. Башкортостан улучшил свой показатель по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, промышленный сектор региона стабильно развивается. Так, по итогам 2023 года рост промпроизводства составил 6,5%, за пять месяцев 2024 г. — 7,4%, что выше средних значений по стране. Республика лидирует по количеству промышленных кластеров, индустриальных и технопарков.

Отметим также, что в рамках промышленной выставки глава РБ Радий Хабиров презентовал Председателю Правительства России Михаилу Мишустину стенд Башкортостана. Его концепция раскрывает промышленный и технологический потенциал региона, представляет различные экспонаты, продукцию и услуги ведущих предприятий республики. В частности, здесь было представлено первое в стране производство электродвигателей для разных типов БПЛА.

Фото: ТПП РБ

Также в рамках выставки прошли B2B-переговоры, организованные ТПП РБ, в которых приняли участие 23 компании-участники «Иннопром-2024» и 16 предприятий Башкортостана. В ходе продуктивного диалога наметили перспективы по дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Башкортостан
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