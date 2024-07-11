Льготной ипотеки больше нет! Что дальше?

— «Сельская» ипотека на сегодняшний день является наиболее выгодным вариантом покупки жилья. Во-первых, этой программой может воспользоваться любой гражданин РФ, желающий переехать в собственный дом. Во-вторых, ставка 3% не только снижает ваш ежемесячный платёж и общую переплату по процентам, но и является выгодным вложением. При текущем уровне инфляции и ставкам по вкладам, можно не стремиться погашать ипотеку как можно быстрее, а наоборот платить за ипотеку только ежемесячный платёж, а всё что планируете пустить на досрочную оплату ипотеки положить на вклад и зарабатывать на этом. И, в-третьих, дома в современных коттеджных посёлках стоят на порядок ниже, чем квартиры в городе. Например, комфортабельный таунхаус «Атланта» площадью 70 кв. м и собственным участком 3 сотки в посёлке «Созвездие Цефей» стоит всего 7 740 000 рублей. Для сравнения в городе за эти же деньги вы сможете купить квартиру площадью около 45 кв. м.