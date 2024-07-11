Льготной ипотеки больше нет! Что дальше?

Posted Вчера, 10:40
Published Вчера, 10:40
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Теперь же ставки на классическую ипотеку начинаются от 19% и выше, а если учитывать ещё и высокие цены на недвижимость, ипотека из основного инструмента для покупки жилья превратилась в очень дорогое удовольствие.
Но не стоит отчаиваться, на сегодняшний день есть как минимум 3 варианта, как купить новое жильё в текущих условиях. Первый — это Трейд-ин в недвижимости, идеально подойдёт тем, у кого уже есть недвижимость, и они хотят обменять её на новую, расширить жилплощадь, улучшить район проживания или переехать за город. Второй — «Семейная» ипотека со ставкой от 6%, этим вариантом могут воспользоваться семьи, в которых есть ребёнок до 6 лет включительно, двое детей, недостригших совершеннолетия, или ребёнок-инвалид до 18 лет. И третий вариант, самый выгодный и подходит всем не зависимо от возраста, семейного положения и наличия недвижимости — «Сельская» ипотека под 3% годовых. Именно про последний вариант мы и поговорили с коммерческим директором, крупнейшего застройщика загородной недвижимости РБ — ГК «Жилой Квартал», Лирой Ахметовой.
— «Сельская» ипотека на сегодняшний день является наиболее выгодным вариантом покупки жилья. Во-первых, этой программой может воспользоваться любой гражданин РФ, желающий переехать в собственный дом. Во-вторых, ставка 3% не только снижает ваш ежемесячный платёж и общую переплату по процентам, но и является выгодным вложением. При текущем уровне инфляции и ставкам по вкладам, можно не стремиться погашать ипотеку как можно быстрее, а наоборот платить за ипотеку только ежемесячный платёж, а всё что планируете пустить на досрочную оплату ипотеки положить на вклад и зарабатывать на этом. И, в-третьих, дома в современных коттеджных посёлках стоят на порядок ниже, чем квартиры в городе. Например, комфортабельный таунхаус «Атланта» площадью 70 кв. м и собственным участком 3 сотки в посёлке «Созвездие Цефей» стоит всего 7 740 000 рублей. Для сравнения в городе за эти же деньги вы сможете купить квартиру площадью около 45 кв. м.
|
|
Таунхаус «Атланта»
|
квартира
|
площадь
|
70 кв. м + участок 3 сотки
|
45 кв. м
|
стоимость
|
7 740 000 рублей
|
7 700 000 рублей
|
ипотека
|
Сельская — 3%
|
Базовая — 19,8%
|
срок ипотеки
|
30 лет
|
30 лет
|
Первоначальный взнос
|
от 20,1% 1 740 000 рублей
|
от 20,1% 1 700 000 рублей
|
ежемесячный платёж
|
25 296 рублей
|
99 274 рублей
|
переплата по процентам за весь период
|
3 110 992 рублей
|
29 724 775 рублей
Тем более у покупки собственного дома есть и ещё ряд преимуществ:
Привилегия жить в окружении природы
Как известно, ничто так хорошо не снимает стресс, как времяпрепровождение на природе. Коттеджный посёлок «Созвездие Цефей» возводится в окружении живописных ландшафтов. Здесь не придётся каждые выходные думать куда поехать за релаксом и эмоциональным восстановлением, достаточно просто выйти из дома.
Как большая квартира только лучше
Все планировочные решения коттеджей и таунхаусов от ГК «Жилой Квартал» имеют оптимальную площадь от 63 до 208 кв. м и рассчитаны на то, чтобы у каждого человека в семье было личное пространство. Поэтому даже самый компактный вариант имеет просторную кухню-гостиную и 2 изолированные спальни.
Кроме того, живя загородом вы сможете проводить время не только в доме, но и на свежем воздухе, ведь каждый дом имеет собственный участок. Для семей с детьми это прекрасная возможность заменить гаджеты прогулками и играми на свежем воздухе в безопасной среде.
Свобода выбора
Вы полновластный хозяин вашего участка и только вы решаете какой будет территория около вашего дома. Тенистый сад или идеальная площадка для загара, устланная ровным газоном. Организуете зону для ароматного барбекю или установите игровую площадку для детей. Любой из вариантов может быть реализован в зависимости от личных предпочтений.
Только свои
В коттеджном посёлке «Созвездие Цефей» будет всего 378 домовладений, а это значит, что вы будете знать всех своих соседей. Небольшую часть участков будут занимать таунхаусы формата «Дуплекс». Каждый дом делится всего на две зеркальные части, каждая из которых имеет собственный вход и территорию. Такой формат не только позволяет сократить количество соседей, но и является отличным вариантом для семей, где несколько поколений хотят жить рядом, но иметь собственное жильё.
Городской уровень инфраструктуры
Семьи с детьми оценят близость школы на 640 мест и детского сада на 160 мест, ведь современный трёхэтажный учебный центр активно возводится рядом с главным КПП посёлка «Созвездие Цефей». Кроме того, ещё 2 детских сада и школа работают в близлежащем посёлке Шамонино.
Посёлок активно строится, одна улица уже возведена и активно застраивается вторая, так что оценить архитектурную концепцию и всю красоту баварской кладки можно не только на изображениях, но и в живую. Совсем скоро здесь появятся заасфальтированные дороги, пешеходный бульвар и два больших благоустроенных парка общей площадью 10 000 кв. м.
Важно и то, что в непосредственной близости от посёлка расположились: ФАП и аптеки, пункты выдачи интернет заказов и магазины крупных торговых сетей, тренажёрный зал и салоны красоты, кафе и служба доставки еды. Здесь вы найдёте всё, что нужно для ежедневного комфорта.
Собственная управляющая компания
Покупая коттедж или таунхаус в посёлке «Созвездие Цефей» вы можете быть уверены, что ни один ваш вопрос не останется без внимания. Собственная управляющая компания будет ежедневно следить за безопасностью и порядком на территории, чистить внутрипоселковые дороги от снега и ухаживать за благоустройством. И конечно своевременно проводить техническое обслуживание коммунальных систем общего назначения.
Всего 20 минут до города
Если вам нужно ездить в город на работу, то это не станет проблемой. Он возводится в благоустроенном пригороде, рядом с деревней Шмидтово, к которой есть три подъездных пути: через «Восточный» выезд и по трассе М5, с северной и южной частей Уфы. Поэтому добраться до него на машине можно всего за 20 минут.
Напомним, что на сегодняшний день получить «Сельскую» ипотеку можно оставив заявку в офисе застройщика или в Россельхозбанке. Максимальный кредит 6 000 000 рублей, первоначальный взнос от 20,1%, максимальный срок ипотеки до 30 лет. ГК «Жилой Квартал» предлагает широкий выбор домов в благоустроенных посёлках «Созвездие Цефей», «Миллаверде», «Зубово Life 3» и «Гудвилл Парк». В продаже есть как готовые варианты, так и возможность выбрать свободный участок и понравившуюся планировку и построить свой идеальный дом.
Узнать больше о проектах застройщика можно по телефону 8 (347) 22-62-298 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая.
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