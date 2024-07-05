В Башкирии появится еще один обновленный сельский дом культуры

Здесь планируется не только заменить полы, крышу, оконные рамы, но и установить водоотливные трубы и систему, которая поможет предотвратить сход снега с крыши. В планах заменить потолочные конструкции, обшивку и отделку стен, входную группу, постелить новый линолеум, выложить керамическую плитку. При этом будут сохранены барельефы в фойе и зрительном зале.