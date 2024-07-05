В Башкирии появится еще один обновленный сельский дом культуры

Posted 5 июля, 12:26
Published 5 июля, 12:26
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Здесь планируется не только заменить полы, крышу, оконные рамы, но и установить водоотливные трубы и систему, которая поможет предотвратить сход снега с крыши. В планах заменить потолочные конструкции, обшивку и отделку стен, входную группу, постелить новый линолеум, выложить керамическую плитку. При этом будут сохранены барельефы в фойе и зрительном зале.
Строители уже убрали ветхие конструкции, установили новые оконные блоки и приступили к обновлению кровли.
Ремонтные работы ведутся в соответствии с графиком, но их объем придется расширить. Обустройство внутренних помещений потребует дополнительного финансирования, так что предстоит провести конкурсные торги. Если удастся реализовать все задуманное, то капремонт сельского дома культуры будет завершен этой осенью.