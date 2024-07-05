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Posted 5 июля, 12:26

Published 5 июля, 12:26

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

В Башкирии появится еще один обновленный сельский дом культуры

5 июля 2024, 12:26
В селе Ахуново Учалинского района Башкирии в рамках нацпроекта «Культура» начался капремонт Дома культуры, построенного 63 года тому назад.

Здесь планируется не только заменить полы, крышу, оконные рамы, но и установить водоотливные трубы и систему, которая поможет предотвратить сход снега с крыши. В планах заменить потолочные конструкции, обшивку и отделку стен, входную группу, постелить новый линолеум, выложить керамическую плитку. При этом будут сохранены барельефы в фойе и зрительном зале.

Строители уже убрали ветхие конструкции, установили новые оконные блоки и приступили к обновлению кровли.

Ремонтные работы ведутся в соответствии с графиком, но их объем придется расширить. Обустройство внутренних помещений потребует дополнительного финансирования, так что предстоит провести конкурсные торги. Если удастся реализовать все задуманное, то капремонт сельского дома культуры будет завершен этой осенью.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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