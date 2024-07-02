«КирпичХолдинг» Марата Арсланова провел модернизацию кирпичных заводов

Старейшее предприятие в составе «КирпичХолдинг» — Туймазинский кирпичный завод (основан в 1956 году). В 2016 году здесь провели капитальный ремонт основного цеха, глинозапасника, заменили кровлю, отремонтировали рельсовые пути. В 2023 году на предприятии отремонтировали гараж, мехмастерскую, склад, административное здание, трансформаторную подстанцию, ГРП, запустили вторую линию формовки и заменили промышленное оборудование. Также модернизирована кольцевая печь: пристроено 8 позиций на 48 садочных пакетов, на позициях установлены импульсные горелки и инфракрасные температурные датчики с программным обеспечением.