«КирпичХолдинг» Марата Арсланова провел модернизацию кирпичных заводов

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:30
Как отмечают эксперты, технология производства такова, что предприятия требуют регулярной модернизации. В этом смысле одним из лидеров по изготовлению кирпичей в Приволжском федеральном округе остается ГК «КирпичХолдинг» — в том числе за счет технического перевооружения своих площадок с 2014 года.
Старейшее предприятие в составе «КирпичХолдинг» — Туймазинский кирпичный завод (основан в 1956 году). В 2016 году здесь провели капитальный ремонт основного цеха, глинозапасника, заменили кровлю, отремонтировали рельсовые пути. В 2023 году на предприятии отремонтировали гараж, мехмастерскую, склад, административное здание, трансформаторную подстанцию, ГРП, запустили вторую линию формовки и заменили промышленное оборудование. Также модернизирована кольцевая печь: пристроено 8 позиций на 48 садочных пакетов, на позициях установлены импульсные горелки и инфракрасные температурные датчики с программным обеспечением.
На Бакалинском кирпичном заводе в 2014–2016 гг. провели капитальный ремонт, построили новую тоннельную печь длиной 90 м, ввели в эксплуатацию вторую линию формовочного отделения, увеличили количество сушильных камер, запустили новый паровой котел и поставили дополнительный котел.
На Чекмагушевском заводе для расширения производства в 2018 году построили еще один производственный цех общей площадью 1365 кв. м. Также в главном производственном корпусе прошел капитальный ремонт (отделочные работы, замена сантехнического оборудования, ремонт системы отопления).
— В 2024–2025 годах мы продолжим модернизировать производство. В частности, будет обновлено технологическое оборудование: заменим 62 газовые горелки, приобретем три новые глиномешалки и экструдер, а также новые фильеры и оснастки для производства кирпича новых типоразмеров и форматов. На Чекмагушевском заводе запускаем вторую печь, что позволит увеличить объем производства до 100 тыс. кирпичей в сутки, — отметил гендиректор ГК «КирпичХолдинг» Марат Арсланов.