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Posted 30 июня, 11:56

Published 30 июня, 11:56

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

В башкирском селе Красноусольское начали благоустраивать набережную

В башкирском селе Красноусольское начали благоустраивать набережную

30 июня 2024, 11:56
Фото: 1MI
Благоустройство набережной реки Усолки в селе Красноусольском (Гафурийский район РБ) началось по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства республики.

Как уточнили в министерстве, в проект благоустройства также входит строительство пирса, на котором под отдельными навесами установят несколько скамеек. Там обустроят парковочные места, дорожки, установят освещение и малые архитектурные формы. На данный момент подрядная организация занимается земляными работами для подготовки строительства фундамента.

В результате там к концу года появится своя обустроенная зона у воды. В следующем году планируется благоустроить стадион на территории парка «Юность». Там обновят зрительные трибуны с урнами, беговые дорожки и зону пляжного волейбола.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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