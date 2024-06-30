В башкирском селе Красноусольское начали благоустраивать набережную

Как уточнили в министерстве, в проект благоустройства также входит строительство пирса, на котором под отдельными навесами установят несколько скамеек. Там обустроят парковочные места, дорожки, установят освещение и малые архитектурные формы. На данный момент подрядная организация занимается земляными работами для подготовки строительства фундамента.