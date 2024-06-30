В башкирском селе Красноусольское начали благоустраивать набережную

Posted 30 июня, 11:56
Published 30 июня, 11:56
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Как уточнили в министерстве, в проект благоустройства также входит строительство пирса, на котором под отдельными навесами установят несколько скамеек. Там обустроят парковочные места, дорожки, установят освещение и малые архитектурные формы. На данный момент подрядная организация занимается земляными работами для подготовки строительства фундамента.
В результате там к концу года появится своя обустроенная зона у воды. В следующем году планируется благоустроить стадион на территории парка «Юность». Там обновят зрительные трибуны с урнами, беговые дорожки и зону пляжного волейбола.
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.