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Updated Сегодня, 09:14

Интернетом обеспечили ареал обитания краснокнижных животных

Интернетом обеспечили ареал обитания краснокнижных животных

25 июня 2024, 09:12
Фото: МТС
Территорию информационного пункта и кемпинговую зону национального парка «Башкирия» обеспечили качественным интернетом.

— Мобильным интернетом теперь обеспечены рекреационная зона «45 квартал» — популярная кемпинговая зона перед ущельем, оборудованная специально для туристических стоянок, а также вся территория информационного пункта парка. Посетители нацпарка могут пользоваться современными цифровыми сервисами, сразу на месте получать цифровое разрешение на посещение парка и забронировать интересующие услуги, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

Национальный парк «Башкирия» представляет собой удивительный природный комплекс, включающий в себя пещеры, леса, ручьи, редкие виды растений и животных, включенных в Красные книги Башкортостана и России. Более 20 обитающих здесь видов занесены в Красную книгу Российской Федерации, а краснозобая казарка, белоглазый нырок, турпан, степной лунь, большой подорлик, могильник, балобан, кобчик, большой кроншнеп, большой веретенник, сизоворонка, коростель, дубровник — в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов. Ежегодно национальный парк «Башкирия» посещают несколько десятков тысяч экотуристов из Башкортостана и других регионов России.

#Андрей Королев#Общество#Новости
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