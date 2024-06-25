Интернетом обеспечили ареал обитания краснокнижных животных

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
— Мобильным интернетом теперь обеспечены рекреационная зона «45 квартал» — популярная кемпинговая зона перед ущельем, оборудованная специально для туристических стоянок, а также вся территория информационного пункта парка. Посетители нацпарка могут пользоваться современными цифровыми сервисами, сразу на месте получать цифровое разрешение на посещение парка и забронировать интересующие услуги, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
Национальный парк «Башкирия» представляет собой удивительный природный комплекс, включающий в себя пещеры, леса, ручьи, редкие виды растений и животных, включенных в Красные книги Башкортостана и России. Более 20 обитающих здесь видов занесены в Красную книгу Российской Федерации, а краснозобая казарка, белоглазый нырок, турпан, степной лунь, большой подорлик, могильник, балобан, кобчик, большой кроншнеп, большой веретенник, сизоворонка, коростель, дубровник — в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов. Ежегодно национальный парк «Башкирия» посещают несколько десятков тысяч экотуристов из Башкортостана и других регионов России.