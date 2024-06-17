В Башкирии канатоходец прошел над рекой Юрюзань на огромной высоте

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Неожиданный аттракцион храбрости и ловкости подарил неизвестный мужчина отдыхающим на Лимоновском гребне на реке Юрюзань в Башкирии. Рано утром на сказы забрались ребята с рюкзаками и натянули над водой на высоте тридцати, сорока метров канат. Спустя несколько минут по нему пошел мужчина. Туристы затаив дыхание смотрели на канатоходца и снимали его.
— Это какое-то чудо. Он как волшебник на такой огромной высоте прошелся по канату, а местами даже пританцовывал. Мы такого никогда не видели, спасибо большое, — написал Ильдар в социальных сетях.
— Как мы за него переживали, всей семьей болели. Дочка даже моментами глаза закрывала руками от волнения. На такой высоте малейший ветерок и он полетел бы вниз. А так дошел, молодец, столько эмоций нам подарил, — поделилась впечатлениями туристка Айгиза.