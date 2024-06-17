В Башкирии канатоходец прошел над рекой Юрюзань на огромной высоте

Неожиданный аттракцион храбрости и ловкости подарил неизвестный мужчина отдыхающим на Лимоновском гребне на реке Юрюзань в Башкирии. Рано утром на сказы забрались ребята с рюкзаками и натянули над водой на высоте тридцати, сорока метров канат. Спустя несколько минут по нему пошел мужчина. Туристы затаив дыхание смотрели на канатоходца и снимали его.