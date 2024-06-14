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Posted 14 июня, 05:44

Published 14 июня, 05:44

Modified Сегодня, 04:46

Updated Сегодня, 04:46

В Башкирии отремонтируют мост через реку Мрясимку

В Башкирии отремонтируют мост через реку Мрясимку

14 июня 2024, 05:44
Мост через реку Мрясимку отремонтируют в Караидельском районе Республики Башкортостан в ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Сейчас на сооружении протяженностью 41,2 м вблизи деревни Явгильдино специалисты выполняют подготовительные работы. На мосту планируют отремонтировать опоры, балки пролетного строения, тротуары. Дорожники сделают водосбросы и барьерное ограждение. При проведении работ специалисты будут перекрывать движение по одной полосе. Оно будет регулироваться при помощи светофора. Ремонт планируют выполнить до конца 2025 года.

— Караидельский район отличается густыми лесами и множеством рек. Мосты играют важную роль в обеспечении транспортной доступности жителей района. Поэтому дорожники стараются следить за состоянием мостовых сооружений и обеспечить безопасный проезд по ним, — отметила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Башкортостан
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