В Башкирии отремонтируют мост через реку Мрясимку

Сейчас на сооружении протяженностью 41,2 м вблизи деревни Явгильдино специалисты выполняют подготовительные работы. На мосту планируют отремонтировать опоры, балки пролетного строения, тротуары. Дорожники сделают водосбросы и барьерное ограждение. При проведении работ специалисты будут перекрывать движение по одной полосе. Оно будет регулироваться при помощи светофора. Ремонт планируют выполнить до конца 2025 года.