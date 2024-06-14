Башкирия экспортировала с начала года почти 31 тысячу кубометров пиломатериалов

Posted 14 июня, 07:50
Published 14 июня, 07:50
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Среди пиломатериалов — обрезные, срощенные доски, брус, необработанная древесина хвойных и лиственных пород деревьев. Пиломатериалы из Башкирии были отгружены в Азербайджан, Афганистан, Вьетнам, Грузию, Казахстан, Киргизию, Китай, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Турцию.
Образцы поднадзорной продукции прошли энтомологические экспертизы в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.
— По результатам исследований опасных карантинных организмов не выявлено, — подчеркнули в пресс-службе управления Россельхознадзора по Башкирии.
Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров — одна из главных целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».