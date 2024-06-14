Башкирия экспортировала с начала года почти 31 тысячу кубометров пиломатериалов

С начала 2024 года управление Россельхознадзора по Башкирии проконтролировало 699 партий пиломатериалов, экспортированных из республики в 11 стран мира. В общей сложности это 30,8 тыс. кубометров.

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