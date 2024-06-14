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Posted 14 июня, 07:50

Published 14 июня, 07:50

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Башкирия экспортировала с начала года почти 31 тысячу кубометров пиломатериалов

Башкирия экспортировала с начала года почти 31 тысячу кубометров пиломатериалов

14 июня 2024, 07:50
Фото: 1MI

Башкирия экспортировала с начала года почти 31 тысячу кубометров пиломатериалов

С начала 2024 года управление Россельхознадзора по Башкирии проконтролировало 699 партий пиломатериалов, экспортированных из республики в 11 стран мира. В общей сложности это 30,8 тыс. кубометров.

Среди пиломатериалов — обрезные, срощенные доски, брус, необработанная древесина хвойных и лиственных пород деревьев. Пиломатериалы из Башкирии были отгружены в Азербайджан, Афганистан, Вьетнам, Грузию, Казахстан, Киргизию, Китай, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Турцию.

Образцы поднадзорной продукции прошли энтомологические экспертизы в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.

— По результатам исследований опасных карантинных организмов не выявлено, — подчеркнули в пресс-службе управления Россельхознадзора по Башкирии.

Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров — одна из главных целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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