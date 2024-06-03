«Башнефть» первой в России импортозаместила эталонные образцы каучука

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
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— Стандартный образец — эталонный экземпляр продукта, в котором известно точное содержание компонентов. С их помощью настраивается оборудование для проведения качественных испытаний. Каучук СКЭПТ широко применяется в строительстве и автопромышленности в качестве уплотняющего и изолирующего материала. В настоящее время «Уфаоргсинтез» единственный в России производитель таких каучуков СКЭПТ, причем отечественная разработка не уступает иностранным аналогам по качественным характеристикам», — отметили в «Башнефти».
Отметим, что на предприятии активно разрабатывают другие стандартные образцы и калибровочные смеси для нефтехимической отрасли страны, ведутся работы по импортозамещению катализаторов и адсорбентов технологических процессов предприятия.
В целом «Роснефть» и «Башнефть» проводят систематическую работу по развитию отечественных технологий и импортозамещению во всех сферах своей деятельности. Собственные продукты «Роснефти» в области геологии, добычи, переработки превосходят импортные аналоги как по решаемым задачам, так и по скорости проводимых вычислений. «Уфаоргсинтез» производит более 30 видов нефтехимической продукции, качество которой соответствует мировым стандартам. Предприятие входит в число лидеров в отрасли по крупнотоннажному выпуску продукции органического синтеза, а также широкого спектра полимеров.