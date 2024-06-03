«Башнефть» первой в России импортозаместила эталонные образцы каучука

В целом «Роснефть» и «Башнефть» проводят систематическую работу по развитию отечественных технологий и импортозамещению во всех сферах своей деятельности. Собственные продукты «Роснефти» в области геологии, добычи, переработки превосходят импортные аналоги как по решаемым задачам, так и по скорости проводимых вычислений. «Уфаоргсинтез» производит более 30 видов нефтехимической продукции, качество которой соответствует мировым стандартам. Предприятие входит в число лидеров в отрасли по крупнотоннажному выпуску продукции органического синтеза, а также широкого спектра полимеров.