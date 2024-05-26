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В Башкирии леса защитят от огня минерализованными полосами

В Башкирии леса защитят от огня минерализованными полосами

26 мая 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney
В лесхозах республики полным ходом идет работа по устройству и прочистке противопожарных минерализованных полос. Работа по минимизации ущерба от природных пожаров организована для достижения целевых показателей федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология».

Минерализованные полосы — искусственные противопожарные барьеры, которые создаются путем обнажения минерального слоя лесной почвы. Они считаются самой эффективной мерой в борьбе с лесными пожарами, поскольку надежно препятствуют продвижению и распространению огня.

Всего в этом году работникам лесхозов Башкортостана предстоит проложить 917 км новых минерализованных полос и прочистить 10262 км уже существующих. На данный момент обустроено 102,9 км новых огнезащитных полос и еще 1840 км прочищено. Работы ведутся в плановом режиме.

— Заблаговременное проведение противопожарных мероприятий в значительной степени уменьшает возможность возникновения пожара и снижает ущерб от него, поэтому созданию противопожарных минерализованных полос в лесном фонде и поддержанию их в надлежащем состоянии уделяется серьезное внимание, — отметили в ведомстве.

Напомним, в 2023 году ситуация с ландшафтными пожарами в республике была сложной: специалисты зафиксировали 930 возгораний на общей площади более 1,1 тыс. гектаров. В этом году с начала сезона произошло уже три лесных пожара, несмотря на похолоданяи и даже заморозки. К борьбе с огнем готовы 11 тысяч человек личного состава и 3,5 тысячи единиц техники. Постоянно ведется мониторинг лесов, в том числе с помощью авиатехники. Виновникам пожаров грозят штрафы вплоть до 1 млн рублей.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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