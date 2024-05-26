В Башкирии леса защитят от огня минерализованными полосами

Напомним, в 2023 году ситуация с ландшафтными пожарами в республике была сложной: специалисты зафиксировали 930 возгораний на общей площади более 1,1 тыс. гектаров. В этом году с начала сезона произошло уже три лесных пожара, несмотря на похолоданяи и даже заморозки. К борьбе с огнем готовы 11 тысяч человек личного состава и 3,5 тысячи единиц техники. Постоянно ведется мониторинг лесов, в том числе с помощью авиатехники. Виновникам пожаров грозят штрафы вплоть до 1 млн рублей.