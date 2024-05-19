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В Башкирии женщина несколько часов просидела на дереве

В Башкирии женщина залезла на дерево и просидела там несколько часов

19 мая 2024, 05:52
Фото: 1MI

В Башкирии женщина несколько часов просидела на дереве

Окоченевшую туристку смогли снять и спустить на землю только спасатели.

Необычное происшествие случилось в селе Новый Тумутук в Бакалинском районе. Там, приехавшая в гости женщина решила пройти прогуляться по лесу. В какой-то момент она поняла, что заблудилась, потом ей послышались дикие звери и испугавшись она залезла на дерево. Просидев там несколько часов, она позвонила спасателям по номеру 112 и рассказала о происшествии. Оператор попыталась ее убить спуститься на землю по телефону, но он отказалась.

Тогда по координатам на помощь отправились спасатели, участковый и представитель местной администрации. Поисковая группа вскоре вышла на несчастную и замерзшую и голодную ее сняли с дерева и отвезли домой.

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#Происшествия#Башкирия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии
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