В Башкирии женщина залезла на дерево и просидела там несколько часов

Необычное происшествие случилось в селе Новый Тумутук в Бакалинском районе. Там, приехавшая в гости женщина решила пройти прогуляться по лесу. В какой-то момент она поняла, что заблудилась, потом ей послышались дикие звери и испугавшись она залезла на дерево. Просидев там несколько часов, она позвонила спасателям по номеру 112 и рассказала о происшествии. Оператор попыталась ее убить спуститься на землю по телефону, но он отказалась.