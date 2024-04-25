mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

В Башкирии инвалиды смогут поправить здоровье с помощью сертификата

В Башкирии начнут выдавать сертификаты для реабилитации инвалидов

25 апреля 2024, 06:51
Фото: 1MI

В Башкирии инвалиды смогут поправить здоровье с помощью сертификата

Соцподдержка предусмотрена и для участников СВО.

Сертификаты предусмотрены для лиц с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет, в том числе реабилитация по сертификату будет доступна и участникам СВО. Как известно, размер сертификата примерно 52,5 тыс. руб.

Данная мера социальной поддержки распространяется на граждан, получивших контузию, травму или ранение во время прохождения военной службы или при выполнении особых задач на территории проведения специальной военной операции.

Как прописано в документа, обращаться за оформлением и выдачей сертификатов можно в Республиканский центр соцобслуживания населения.

Читайте также:
Инвалид-колясочник погиб в ходе пожара в Башкирии
#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
Подпишитесь
В Башкирии наступил нерестовый запрет: что нужно знать рыбакам
Сегодня, 02:46
Первомай в Уфе: программа дня
Вчера, 13:53
В центре Уфы ввели новые запреты для водителей: нарушителям пригрозили эвакуатором
Сегодня, 05:35
В Уфе «Лада» сбила 16-летнего самокатчика
Сегодня, 05:29
Житель Башкирии жестоко зарезал жену с инвалидностью
Сегодня, 05:02
В Уфе решили застроить высотками квартал на Ибрагимова
Вчера, 15:40
"