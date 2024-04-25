В Башкирии начнут выдавать сертификаты для реабилитации инвалидов

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 07:20
Сертификаты предусмотрены для лиц с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет, в том числе реабилитация по сертификату будет доступна и участникам СВО. Как известно, размер сертификата примерно 52,5 тыс. руб.
Данная мера социальной поддержки распространяется на граждан, получивших контузию, травму или ранение во время прохождения военной службы или при выполнении особых задач на территории проведения специальной военной операции.
Как прописано в документа, обращаться за оформлением и выдачей сертификатов можно в Республиканский центр соцобслуживания населения.