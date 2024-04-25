Поволжье стало лидером по количеству DDoS-атак в первом квартале 2024 года

— В последнее время мы отмечаем рост не только длительности и интенсивности DDoS-атак, но и технической подкованности их организаторов. Например, при проведении самой мощной мартовской атаки злоумышленники целились не в произвольные серверы компании, а именно в роутер, чтобы отрезать доступ в интернет сразу для максимального числа ресурсов. Поэтому надежная защита от DDoS-атак уже является гигиеническим минимумом защиты для компании любого масштаба, — подчеркнул руководитель центра сервисов кибербезопасности МТС RED Андрей Дугин.