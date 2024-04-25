Как переехать в новую квартиру с видом на лес уже этим летом?

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Если вы мечтаете переехать в такой район, присмотритесь к ЖК «Михайловка Green Place», который строит крупнейший застройщик загородной недвижимости РБ ГК «Жилой Квартал».
ЖК «Михайловка Green Place» расположен в экологически-чистом месте рядом с селом Михайловка. Рядом также находится озеро и реликтовый лес, а в жилом комплексе есть потрясающие видовые квартиры, откуда можно любоваться живописной природой.
— Район, где строится ЖК «Михайловка Green Place», сейчас активно развивается. Заселены уже 17 домов, а на первых этажах открываются новые магазины и различные сервисы. Рядом работает современный учебный центр, где есть школа и детский сад. А добраться от ЖК до города можно всего за 20 минут на машине, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Важно отметить, что в ЖК «Михайловка Green Place» квартиру можно купить не только в строящемся, но и в уже сданном доме. То есть можно получить ключи сразу после покупки и приступить к ремонту. Но и это ещё не всё, сейчас купить квартиру в готовом доме ЖК «Михайловка Green Place» можно по льготным ставкам от 6% годовых и с выгодой до 150 000 рублей.
— Большинство квартир в домах, получивших ввод в эксплуатацию, сегодня продаются от физ. лиц и средневзвешенная ипотечная ставка на такое жильё около 16%, что увеличивает вашу переплату по процентам более чем в 2 раза по сравнению со льготными программами. Но есть и исключения, например квартиры в готовых домах ЖК «Михайловка Green Place», но которые продаются напрямую от застройщика и на которые распространяется действие как «Семейной» ипотеки со ставкой от 6% годовых, так и «Госпрограммы 2020» со ставкой от 8% годовых. А выгоду до 150 000 рублей, которую вы можете получить при покупке квартиры до 31 мая, пригодится вам во время ремонта и переезда, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
В текущем виде программы с государственным субсидированием будут существовать только до 1 июля 2024 года. После этой даты «Госпрограмма 2020» завершит своё действие, а «Семейная» ипотека претерпит серьёзные изменения. На сегодняшний день активно обсуждается вариант сохранения ставки в 6% только для семей, в которых есть дети до 6 лет. А для семей с детьми старше 6 лет ставку по семейной ипотеке могут повысить до 12% годовых.
Напомним, что на данный момент, ипотечный кредит по программе «Семейная» ипотека доступен всем российским семьям, в которых ребёнок появился в период с 01.01.2018 года по 31.12.2023 года, в том числе и семьям, воспитывающим приёмного ребёнка или ребёнка с инвалидностью.
А вот «Госпрограмма 2020» подходит более широкой аудитории, так как в её условиях нет ограничений по возрасту, месту работы, региону покупки, семейному положению или наличию детей. Всё, что нужно это быть гражданином РФ и иметь сумму достаточную для оплаты первоначального взноса и стабильный доход для оплаты ежемесячных платежей.
Из общих условий: максимальная сумма кредита для РБ до 6 000 000 рублей, максимальный срок ипотеки до 30 лет, минимальный первоначальный взнос от 10% от полной стоимости квартиры. Кроме того, эти ипотечные программы с государственным субсидированием объединяет и ещё один момент, они не действуют при покупке квартиры от физ. лица, то есть купить квартиру на «вторичном» рынке не получится.
Покупка готовой квартиры у крупного девелопера — это юридическая безопасность сделки, высокое качество строительства, и в данном случае возможность купить квартиру оформив выгодные условия по ипотеке и переехать в ближайшие сроки. Вот только доступных вариантов в сданном доме ЖК «Михайловка Green Place» с каждым днём становится всё меньше, так что не упустите свой шанс.
Не откладывайте на потом, то, что нужно сделать сейчас. Адреса офисов продаж: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а. Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 226-22-98.
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