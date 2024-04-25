Как переехать в новую квартиру с видом на лес уже этим летом?

— Большинство квартир в домах, получивших ввод в эксплуатацию, сегодня продаются от физ. лиц и средневзвешенная ипотечная ставка на такое жильё около 16%, что увеличивает вашу переплату по процентам более чем в 2 раза по сравнению со льготными программами. Но есть и исключения, например квартиры в готовых домах ЖК «Михайловка Green Place», но которые продаются напрямую от застройщика и на которые распространяется действие как «Семейной» ипотеки со ставкой от 6% годовых, так и «Госпрограммы 2020» со ставкой от 8% годовых. А выгоду до 150 000 рублей, которую вы можете получить при покупке квартиры до 31 мая, пригодится вам во время ремонта и переезда, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».