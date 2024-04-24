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Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Специалисты прокомментировали исчезновение озера Ыгышма в Башкирии

В Башкирии исчезло озеро

24 апреля 2024, 07:57
Фото: «Шульган-Таш»/VK.com

Специалисты прокомментировали исчезновение озера Ыгышма в Башкирии

О причинах исчезновения озера Ыгышма рассказали в официальной группе «Шульган-Таш» в «ВКонтакте»

Озеро Ыгышма в Башкирии исчезло уже в пятый раз за последние сто лет. Исчезновения озера происходили в 1921, 1975, 2021 и 2022 годах, однако всегда вновь возвращалась в озеро.

— Как-то после ухода воды даже на дне озера выросли берёза и ива. Озеро наполнилось водой, а деревья вместе с грунтом поднялись на поверхность и стали медленно плавать (по-башкирски «ығышып») по направлению ветра. Оттуда и название озера, — говорится в сообщении.

Исчезновение озера объясняется уникальным природным феноменом. Так, Ыгышма и окрестные озера, включая Йылкысыккан, Олокуль и Заросшее, образовались в карстовых воронках в средней части бассейна реки Шульган — правым притоком реки Белая. В этом районе Шульган течёт под землёй, пройдя подземный участок, вода снова появляется на поверхности, образуя мощный источник Голубого озера во входном гроте пещеры.

Причиной текущего исчезновения воды из озера Ыгышма стало нарушение устойчивости карстовой пробки на дне озера из-за снижения уровня подземных вод. Снижение ведёт к прорыву пробки и стоку воды в карстовые каналы. Вода, вероятнее всего, вновь вернется в озеро, однако назвать точные сроки специалисты затрудняются: это погодных условий и количества осадков.

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#Новости Башкирии#Озеро
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