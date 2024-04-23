В Уфе 20-летний водитель устроил опасный дрифт на отцовской иномарке

Тем не менее, лихач на иномарке при задержании свою вину не отрицал. Он рассказал, что просто решил покататься на автомобиле своего отца. В BMW полицейские также обнаружили страйкбольное оружие. За рискованное вождение сотрудники ГИБДД составили в отношении молодого водителя несколько административных протоколов, а также за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.