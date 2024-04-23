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В Башкирии наказали молодого водителя BMW за дрифт на городских улицах

В Уфе 20-летний водитель устроил опасный дрифт на отцовской иномарке

23 апреля 2024, 05:19
Фото: 1MI

В Башкирии наказали молодого водителя BMW за дрифт на городских улицах

Лихач демонстрировал смелое вождение с оружием в машине.

За столь отчаянное поведение на дороге 20-летнего автомобилиста привлекли к ответственности, об этом сообщаете глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Известно, что показательные выступления водитель устраивал на разных городских улицах, при этом дрифт не единственное чем молодой человек удивлял прохожих и встречные машины. Нарушитель выставлял на всеобщее обозрение похожий на автомат предмет.

«Шума от него было, ужас. Зачем так вести себя на дорогах. Детский сад, ей богу. Да, еще с оружием. Мог бы и сбить кого-нибудь, и ранить, и вовсе убить. Садятся в крутые машины и думают, что им всё можно. Понимаю, что молодость, но потом за человеческие жизни отвечать тюрьмой и собственной судьбой», — говорит очевидец Айрат Мануллов.

Тем не менее, лихач на иномарке при задержании свою вину не отрицал. Он рассказал, что просто решил покататься на автомобиле своего отца. В BMW полицейские также обнаружили страйкбольное оружие. За рискованное вождение сотрудники ГИБДД составили в отношении молодого водителя несколько административных протоколов, а также за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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