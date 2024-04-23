Бывшему директору ТД «Башспирт» дали условный срок за многомиллионные хищения

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Напомним, подсудимую обвинили в ущербе предприятию на 2,7 млн рублей. На протяжении почти полутора лет руководитель поручала сотрудникам списывать нереализованный алкоголь, коробки со спиртнымпозже она забирала себе, а хранили в гараже своей подруги.
Свою вину подсудимая не признала. Ей назначили 5 лет условно с испытательным сроком на четыре года, а также обязали выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, у женщины взыскали сумму ущерба.