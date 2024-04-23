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Бывшему директору ТД «Башспирт» дали условный срок за многомиллионные хищения

Бывшему директору ТД «Башспирт» дали условный срок за многомиллионные хищения

23 апреля 2024, 05:30
Фото: PxHere
Суд в Уфе вынес приговор экс-директору ТД «Башспирт». Об этом сообщили в пркоуратуре республики.

Напомним, подсудимую обвинили в ущербе предприятию на 2,7 млн рублей. На протяжении почти полутора лет руководитель поручала сотрудникам списывать нереализованный алкоголь, коробки со спиртнымпозже она забирала себе, а хранили в гараже своей подруги.

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Свою вину подсудимая не признала. Ей назначили 5 лет условно с испытательным сроком на четыре года, а также обязали выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, у женщины взыскали сумму ущерба.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии
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