Экс-руководство «Башспирта» и депутата обвинили в махинациях на 88 млн рублей

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Как пишет РБК Уфа, один из фигурантов — депутат горсовета столицы республики Артур Хазигалеев.
Следствие утверждает, что обвиняемые организовали отчуждение недвижимости «Башспирта» по заниженным ценам — за 132 млн рублей, при этом рыночная стоимость объектов составляла более 195 млн рублей. Покупателями выступили две аффилированные обвиняемым компании, впоследствии между ними и «Башспиртом» были заключены договоры аренды на 10 лет по завышенной аренде.
Ущерб «Башспирту» от действий фигурантов оценили в более чем 88 млн рублей.
«Преступные факты выявлены в ходе совместной работы следователей СКР совместно с оперативниками ФСБ. В настоящее время бывший директор ООО ТД „Башспирт“ и фактический руководитель аффилированных компаний задержаны. Со всеми обвиняемыми проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения», — сообщили следователи.