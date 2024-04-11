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Экс-руководство «Башспирта» и депутата обвинили в махинациях на 88 млн рублей

Экс-руководство «Башспирта» и депутата обвинили в махинациях на 88 млн рублей

11 апреля 2024, 04:04
Фото: PxHere
Двоих бывших топ-менеджеров «Башспирта» и их сообщника обвинили в особо крупном мошенничестве. Обвиняемых подозревают в хищении более 88 млн рублей, сообщает Следственный комитет региона.

Как пишет РБК Уфа, один из фигурантов — депутат горсовета столицы республики Артур Хазигалеев.

Следствие утверждает, что обвиняемые организовали отчуждение недвижимости «Башспирта» по заниженным ценам — за 132 млн рублей, при этом рыночная стоимость объектов составляла более 195 млн рублей. Покупателями выступили две аффилированные обвиняемым компании, впоследствии между ними и «Башспиртом» были заключены договоры аренды на 10 лет по завышенной аренде.

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Ущерб «Башспирту» от действий фигурантов оценили в более чем 88 млн рублей.

«Преступные факты выявлены в ходе совместной работы следователей СКР совместно с оперативниками ФСБ. В настоящее время бывший директор ООО ТД „Башспирт“ и фактический руководитель аффилированных компаний задержаны. Со всеми обвиняемыми проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения», — сообщили следователи.

#Общество#Уфа#Мошенничество#Коррупция#Новости Башкирии
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