Экс-руководство «Башспирта» и депутата обвинили в махинациях на 88 млн рублей

Следствие утверждает, что обвиняемые организовали отчуждение недвижимости «Башспирта» по заниженным ценам — за 132 млн рублей, при этом рыночная стоимость объектов составляла более 195 млн рублей. Покупателями выступили две аффилированные обвиняемым компании, впоследствии между ними и «Башспиртом» были заключены договоры аренды на 10 лет по завышенной аренде.